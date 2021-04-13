60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)

60 лет назад СССР ошеломил весь мир, впервые отправив в космос человека. Подвигом Юрия Гагарина россияне гордятся до сих пор, отмечает японский журналист. А как сейчас обстоят дела с космосом у России? Автор говорит о вероятности возникновения жесткой конкуренции, ведь Россию «обогнал даже Китай».

60-летие первого полета в космос

Скоро для России наступит очень важная памятная дата. Прошло 60 лет с тех пор, как 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества успешный полет в космос.

В честь подвига Гагарина 12 апреля в России отмечается День космонавтики (во всем мире 12 апреля - Международный день полета в космос). Я думаю, в России будут проводиться различные мероприятия, посвященные этому событию, а СМИ подготовят серию передач.

Я также хочу посвятить две статьи 60-летию полета Гагарина в космос, чтобы обсудить различные темы, связанные с космической сферой. В этой статье я рассмотрю нынешнее положение российских космических разработок. А в следующей - расскажу о российских музеях космоса.

Гагарин - до сих пор гордость россиян

СССР активно развивал космическую промышленность в период правления Никиты Хрущева. В октябре 1957 года был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. В ноябре того же года СССР успешно вывел на орбиту космический корабль с собаками на борту.

А в 1961 году было принято решение отправить в космос человека. Эту историческую миссию поручили майору ВВС СССР Юрию Гагарину (на момент полета ему было 27 лет).

При выборе кандидата учитывались такие факторы, как отличная подготовка, хорошие человеческие качества, небольшое телосложение (крупный человек не поместился бы в маленький космический корабль), а также принадлежность семьи к рабочему классу.

12 апреля 1961 года ракета "Восток 3КА-2" с Гагариным на борту была запущена с космодрома "Байконур" (Казахстан). После выхода на околоземную орбиту корабль Гагарина примерно за два часа облетел Землю.

После этого капсула на парашюте приземлилась в деревне в Саратовской области. Таким образом, Гагарин стал первым в мире космонавтом, который успешно вернулся на родину (считалось, что вероятность выживания была невысокой).

В мгновение ока Юрий Гагарин стал человеком эпохи. Советские люди встречали его с большим восторгом. Но, к сожалению, 27 марта 1968 года Гагарин погиб во время тренировочного полета. Его жизнь оборвалась в возрасте 34 лет.

И вот исполняется 60 лет со дня первого в истории человечества полета в космос. Подвиг Гагарина до сих пор является гордостью россиян. Об этом свидетельствует график 1 (приведен в оригинале статьи, прим. ред.) с указанием результатов социологических опросов, в которых россиян просили назвать выдающиеся события в истории своей страны.

Неизменным лидером является победа в Великой Отечественной войне, однако на второе место, как правило, поднимается "лидирующая роль в космических разработках". Кроме того, в графике 2 (приведен в оригинале статьи, прим. ред.) указаны выдающиеся, по мнению россиян, личности. Гагарин всегда занимает лидирующую строчку.

Кстати, мне стало интересно, насколько в США уважают Нила Армстронга, первого человека, высадившегося на Луне в рамках программы "Аполлон". Я просмотрел различные материалы, и выяснилось, что Армстронг практически никогда не занимал первое место в списке выдающихся американцев. Это серьезное отличие, если сравнивать с невероятной популярностью Гагарина в России.

Россия считает себя космической державой, но…

Лично я недавно осознал, что Россия, на самом деле, является впечатляющей космической державой. Недавно я изучал ее платежный баланс и обнаружил в статье "Экспорт услуг" графу "Космические перевозки" наряду с такими пунктами, как "Железнодорожные" и "Авиаперевозки".

Более того, сумма произвела на меня впечатление. В последнее время на космических перевозках Россия зарабатывала примерно 200 миллионов долларов в год.

Как вы знаете, после вывода из эксплуатации американского "Спейс шаттл" долгое время не было средств доставки грузов и людей на Международную космическую станцию (МКС), кроме российского корабля "Союз".

Например, чтобы один астронавт мог подняться на борт "Союза", американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выплачивало России 80 миллионов долларов. Более того, Россия хорошо зарабатывала на запуске искусственных спутников. Это и есть суть космических перевозок, указанных в российском платежном балансе.

Русский народ уверен, что их родина является космической державой. Действительно, как видно на графике 3 (приведен в оригинале статьи, прим. ред.), на вопрос о лидере в области космических разработок россияне всегда отвечают, что это - Россия.

Между тем, и это отражает график 3, в период с 2012 по 2013 год уверенность россиян немного пошатнулась, однако после 2014 года она начинает вновь укрепляться. Как поясняет специалист "Левада-центра" (организация признана Минюстом РФ иностранным агентом - прим. ред.), который проводил исследование, в 2014 году украинский кризис, аннексия Крыма и конфронтация с Западом простимулировали патриотизм россиян, и они стали больше гордиться российскими космическими разработками.

Стоит признать развитие космической отрасли России в последние годы. После распада СССР Россия арендовала у Казахстана космодром "Байконур" и запускала ракеты оттуда, однако в 2011 году наконец-то был открыт свой собственный космодром "Восточный" в Амурской области. Первый запуск с него был осуществлен в 2016 году.

Тем не менее, если проанализировать мировую космическую отрасль в целом, то Китай быстро догоняет признанных лидеров, а в США растет доля частного капитала. В феврале 2018 года компания SpaceX Илона Маска успешно запустила крупную ракету Falcon Heavy. В России это событие широко освещали СМИ.

Тем не менее большинство россиян не совсем осознает происходящее, считая, что Россия по-прежнему остается лидером в области космических разработок.

Нельзя не признать откат России

Определить мирового космического лидера непросто, потому что сложно учесть все параметры, однако на графике 4 (приведен в оригинале статьи, прим. ред.) я попытался сравнить количество действующих искусственных спутников.

Очевидно, что в этой сфере уверенным лидером являются США. Количество российских спутников составляет всего лишь одну десятую от американских. Россию уже обогнал даже Китай.

Кстати, в соответствии с некоторыми материалами от 2019 года, средняя ежемесячная зарплата сотрудников НАСА составляет 8300 долларов. Безусловно, уровень цен в России и США отличается, однако в "Роскосмосе" служащие в среднем получают 450 долларов. Из-за этого сложно взращивать и сохранять кадры, и вообще у меня складывается впечатление, что Россия может обогнать США пока только в мечтах.

Между тем, что касается полетов на МКС, то в 2020 году российский космический корабль "Союз" также лишился монополии. НАСА уже давно поручило частному сектору разработать альтернативу "Союзу". С мая по август 2020 года разработанный компанией SpaceX комический корабль Crew Dragon с астронавтами на борту успешно слетал на МКС и вернулся обратно.

А в ноябре того же года этот корабль доставил на МКС четырех астронавтов, включая японца Соити Ногути (Soichi Noguchi). Я думаю, НАСА продолжит отправлять на МКС американских астронавтов, пользуясь услугами Crew Dragon. Это касается и японских космонавтов.

Итак, ситуация вокруг российских космических разработок ужесточается. Как же администрация президента Владимира Путина и "Роскосмос" планируют развивать эту отрасль?

Судя по отрывочной информации, она является приоритетным направлением: полет астронавтов на Луну, исследование Марса и разработка многоразовых ракет, которые будут летать на сжиженном природном газе (СПГ).

Между тем некоторые эксперты отмечают, что сам президент Путин не испытывает особого энтузиазма в отношении освоения космоса. Его скорее интересует использование космических технологий для разработки гиперзвуковых ракет.

Поэтому космический сектор России, вероятно, столкнется с ожесточенной конкуренцией за выживание, поскольку карта мировой космической отрасли претерпевает серьезные изменения.

Мититака Хаттори