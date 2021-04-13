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ТАСС

Лавров заявил, что РФ призывает к началу переговоров о международном соглашении по космосу

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Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава ведомства Сергей Лавров рассказал, что инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе призвана стабилизировать ситуацию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия призывает страны мира выработать юридически обязывающее соглашение для предотвращения силового противостояния в космосе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, размещенном на сайте МИД РФ.

"Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества. Выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой. За основу предлагаем взять соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году", - отметил Лавров.

По его словам, инициатива России по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе призвана стабилизировать ситуацию на время, пока такой многосторонний документ будет находиться в разработке. Глава МИД указал, что эта инициатива стала международной и к ней присоединились уже три десятка государств. "Убеждены, что конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня. За последние десятилетия Россия как лидер в освоении космоса оказала содействие целому ряду государств в осуществлении запуска космонавтов на орбиту. В Комитете ООН по космосу проводим последовательную линию на обеспечение равноправного доступа государств в космическое пространство и его сбережение для будущих поколений", - заключил министр.

Подвиг Гагарина

Подвиг Юрия Гагарина, впервые облетевшего Землю на пилотируемом космическом корабле, открыл новую эру в истории и внес неоценимый вклад в развитие человечества, считает Лавров.

"Значение этого прорыва в околоземное пространство невозможно переоценить - запуск корабля "Восток" возвестил новую эру в многовековой летописи цивилизации. Подвиг великого соотечественника внес колоссальный вклад в поступательное развитие человечества, подтвердил способность нашего народа эффективно решать самые сложные и ответственные задачи", - отметил глава российского дипведомства.

Он подчеркнул, что Гагарин продолжает служить примером героизма и самоотверженности для миллиардов людей во всем мире, вдохновляя их "на преодоление любых преград в достижении самых амбициозных и благородных целей". По словам министра, подтверждением этому служит и принятое в 2011 году по инициативе РФ решение Генеральной Ассамблеи ООН провозгласить 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

"Министерство иностранных дел России делает все необходимое для увековечивания памяти о Гагарине. В главном здании МИД на Смоленской площади развернута фотовыставка ТАСС "Посланец мира", посвященная роли первого космонавта в создании атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания между странами и народами", - указал Лавров. Он добавил, что российские загранучреждения по всему миру проводят комплекс юбилейных мероприятий, приуроченных к 60-летию со дня первого полета человека в космос.

"Такую работу, направленную на сохранение связи времен и преемственности поколений и способствующую осознанию непреходящего значения ключевых событий истории не только для нашего народа, но и для всего мира, мы будем и впредь продолжать", - заключил глава МИД РФ.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Юрий Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловки Саратовской области.

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