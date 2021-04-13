«Юрий подал позывной «Кедр», я его узнал по голосу»

Космонавт Борис Волынов — о знакомстве с Гагариным, работе в первом отряде космонавтов и своем полете, который едва не закончился трагедией

Борис Волынов дважды побывал в космосе, за что дважды награжден Звездой Героя. Он вошел в двадцатку первых покорителей Вселенной, а в 1983 году на семь лет возглавил отряд космонавтов. Встретиться с «Известиями» накануне 60-летия первого полета человека в космос он предложил в кабинете Юрия Гагарина — сейчас в этом доме находится музей Звездного городка. По словам Бориса Волынова, атмосфера в кабинете сохранилась прежней, поэтому тот, кто приходит сюда, может мысленно пообщаться с Юрием Алексеевичем. Своими воспоминаниями о первом космонавте, об историческом дне 12 апреля 1961 года и своих непростых полетах участник первого космического отряда поделился с «Известиями».

— Борис Валентинович, как вы попали в тот легендарный отряд?

— В первый отряд космонавтов в 1960 году из трех с лишним тысяч летчиков-истребителей реактивной авиации отобрали всего 20 человек. Из моей войсковой части, охранявшей северные подступы к Москве, отобрали пятерых, но в отряд прошел я один. Буквально за двое суток рассчитался и отправился в новую часть. Впервые мы все собрались 7 марта 1960 года — этот день считается датой создания первого отряда космонавтов. Потом нас отправили учиться прыгать с парашютом, чтобы уметь управлять своим телом во время полета. У нашего учителя Николая Никитина был большой опыт, он много раз катапультировался с самолета.

— Где проходили ваши тренировки?

— Группа была секретной, поэтому тренировались далеко от цивилизации, на закрытом аэродроме города Энгельса. На 17–18-м прыжке я уже освоил эту науку и помогал другим ребятам. В парашютном прыжке полностью раскрывается характер человека. Становится ясно, что тот или иной из себя представляет, когда рискует собственной жизнью. На этих учениях мы узнавали друг друга.

Летчики-космонавты Борис Волынов (справа) и Андриян Николаев перед прыжком с парашютом Источник изображения: Фото: РИА Новости

— В Энгельсе вы и познакомились с Юрием Гагариным?

— Да. Мы были одногодками, пришли вместе в отряд, познакомились, сблизились, подходили друг другу по характеру, потому дружили. У него была довольно сложная судьба. Мальчишкой застал Великую Отечественную войну, жил на оккупированной территории, где зверствовали фашисты. Юра рассказывал, как на его глазах они пытались повесить младшего брата на ветке дерева, зацепив его за шарфик. Мать не подпускали, стреляли, чтобы она не подошла. Он кричал, задыхался, мать пошла под автоматную очередь. После этого фашист засмеялся, повернулся и ушел. Мальчишку успели снять с ветки, он остался жив. Вообще он много чего еще рассказывал: как они жили в землянке, которую вырыл отец. Несмотря на трудности детства, он всегда был доброжелательным. В Смоленской области есть деревенька, где Гагарин жил в детстве, там сохранился колодец, из которого он пил воду. У космонавтов есть традиция: когда бывают в тех местах, приходят к этому колодцу и по глоточку пьют из него воду, чтобы им повезло так же, как Гагарину.

— Как Гагарин начал летать?

— Ему было трудно учиться, и в шестом классе он принял решение уйти из дома в ремесленную школу в Люберцах, куда собирали не очень послушных подростков, с характером, со своими представлениями о жизни и свободе. Юра окончил здесь 7-й класс, получил профессию рабочего по разливу жидкого раскаленного металла. Преподаватели отправили его учиться дальше по этому направлению — в саратовский техникум. Одновременно с учебой он выбрал себе новое занятие — аэроклуб. Полеты — это ведь абсолютная свобода. Для Юры это была радость и новые ощущения. Так Гагарин начал летать.

— Какие испытания ждали вас после учебы прыжкам с парашютом в Энгельсе?

— Мы переехали из Москвы в войсковую часть 26266 в Подмосковье. После прыжков с парашютом всем дали отдых, а мне сказали сидеть десять суток в сурдокамере, насыщенной разного рода приборами, инструментами. За человеком закрывают двери, и он остается без звуковой и слуховой связи. Это одно из сложнейших испытаний. В марте 1961 года, когда Юрий Гагарин уже собирался улетать на космодром, в ней погиб самый молодой из нас — 24-летний Валя Бондаренко. В камере случился пожар, и он сгорел заживо.

— Из 20 человек для первого полета выбрали Юрия Гагарина. Как вы считаете, почему?

— Большую роль в этом сыграл Сергей Павлович Королев. Герман Титов был дублером Гагарина, подготовлен на том же уровне, даже был легче, а это большое преимущество. Но по характеру Юра был более общительный, умел разговаривать с людьми, правильно вести себя, заинтересовать своей персоной. Несмотря на сложное детство, Юра всегда стремился помочь каждому человеку.

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин беседует с летчиком- космонавтом СССР Борисом Волыновым Источник изображения: Фото: РИА Новости

— Какие впечатления храните о 12 апреля 1961 года?

— В тот день я был в Хабаровске, где находился один из самых мощных радиоцентров. Надо отметить, что тогда территория Советского Союза помимо телеграфа соединялась мощными радиостанциями, передающими сигнал так, чтобы слышно было на орбите космического корабля. Пролетая над нами, Юрий подал позывной «Кедр», я его узнал по голосу. Это записывалось на магнитофон. И еще он тогда сказал одну фразу: «Вхожу в тень Земли». Расшифровать смогли не сразу, много раз проигрывали. В ту пору никто не мог понять, как это в тень Земли? А когда догадались, передали руководителям, что у него всё в порядке. Никто в Хабаровске не знал, что готовится космический полет, всё было секретно. После удачного приземления Гагарина объявили о том, что человек был в космосе. Это была невероятная новость: наш человек, Юрий Гагарин, побывал в космосе, и каждый чувствовал, что он причастен к этому. Победу праздновал весь город. Столько было радости, столько гордости!

— Когда вы стали соседями с первым космонавтом?

— В 1965 году мы переехали в новый дом. Вначале для нас хотели построить пятиэтажные хрущевки, но Гагарин бегал по инстанциям и доказывал, что Звездный городок должен быть кирпичным, с добротными домами. Наш построили первым. Когда переезжали, приехал Сергей Павлович Королев — решил посмотреть, где будет жить Гагарин. Юра взял меня с собой. Лифт еще не работал, поэтому поднимались по лесенке, на которой лежал строительный мусор. Королев посмотрел квартиру Гагарина, а потом спросил, кто у него сосед. Юра сказал: Борис Волынов. Эти квартиры и сейчас есть.

— Юрий Алексеевич погиб в 1968 году. Как чтите его память?

— Обычно 27 марта, в день его гибели, мы всегда приезжали на место трагедии под Киржач. Юным мальчишкам и девчонкам рассказывали, каким был Гагарин. В этом году из-за пандемии нам не рекомендовали туда ехать. Есть у космонавтов еще одна традиция — перед полетом основной и дублирующий экипажи приходят в кабинет Юрия Гагарина в доме космонавтов Звездного городка и делают запись в журнале о том, что они думают, каковы их стремления, пожелания. Атмосфера этого кабинета осталась прежней, как при нем, поэтому тот, кто приходит сюда, мысленно может пообщаться с Юрием Алексеевичем.

— Вы полетели первый раз только в 1969 году, пришлось ждать восемь лет. В чем была уникальность вашего полета?

— В шестерку, которую готовили к первому полету, я не вошел. В следующей группе, в которую входили Андриан Николаев и Павел Попович, я уже был дублером и знал корабли обоих: «Восток-3» и «Восток-4». Потом дублировал Валерия Быковского, который летел на корабле «Восток-5». Мой полет состоялся в январе 1969 года на корабле «Союз-5» совместно с космонавтами Евгением Хруновым и Алексеем Елисеевым. Наша задача была — состыковаться с кораблем «Союз-4», которым управлял Владимир Шаталов, и перейти в него через открытый космос. Для этого на борту у нас были два больших скафандра. На расстоянии 100 м между кораблями нужно было перейти на ручной режим управления. Нам удалось со 100 м сократить расстояние до 30. Затем «зависли», как это называется на нашем жаргоне, то есть скорость упала до нуля. Евгений Хрунов и Алексей Елисеев из корабля «Союз-5» перешли на борт «Союза-4», а через несколько часов я начал сложнейшее приземление.

Космонавты Евгений Хрунов, Алексей Елисеев, Владимир Шаталов и Борис Волынов перед космическими стартами Источник изображения: Фото: РИА Новости/Иван Борисенко

— При спуске вы оказались на краю гибели. Как это произошло?

— Спуск пошел по нештатной траектории, не произошло разделения приборно-агрегатного отсека. Корабль падал до высоты 90 км над Землей. Я был готов уже ко всему. Всё, что происходило со мной, всё время проговаривал, чтобы оставить запись на магнитофоне, если погибну. На высоте 90 км от Земли произошел взрыв из-за сильного перегрева баков с горючим, и спускаемый аппарат отделился. Потом на нужной высоте раскрылся парашют, но спускаемый аппарат начал вращаться, закручиваться в штопор. Была опасность, что парашют сложится, но аппарат остановился и начал раскручиваться в другую сторону. Так и я вращался вместе с ним, пока не приземлился. От жесткой посадки получил травму челюсти. Упал на расстоянии 600 км от нужного места, температура была минус 38, а я без скафандра. Не замерз благодаря спускаемому аппарату, который нагрелся до 6,5 тыс. градусов.

— Вам удалось преодолеть психологический барьер и полететь второй раз. Сколько времени вы провели во втором полете в космосе?

— На корабле «Союз-21», стартовавшем 6 июля 1976 года, я летал 49 суток. Станция была замечательная. Она весила 20 т, ее диаметр был 4 м. Со скоростью 8 км/с «Союз-21» несся над Землей и за 1,5 часа облетал вокруг земного шара. Каждый день я совершал 16 кругосветных путешествий, расходуя всего 150 г топлива.

— Почему, на ваш взгляд, освоение космоса идет не такими быстрыми темпами, как планировалось еще в 50–60-е годы прошлого века?

— Думаю, потому что гении не так часто рождаются. Был бы сегодня Сергей Павлович Королев, конструктор ракетно-космической техники Владимир Николаевич Челомей, космос развивался бы быстрее. А тогда, 60 лет назад, простые люди, живущие на Земле, не думали, что человек окажется в космосе. Это были только фантазии отдельных людей, в основном писателей, людей искусства, науки, которые мечтали, но никто никогда не думал, что это может свершиться.

Я хочу всех поздравить с праздником, который состоялся в 1961 году, — полетом Юрия Гагарина. 108 минут вокруг Земли и посадка. Не будем об этом забывать никогда. Особенно призываю молодежь: берите пример с биографии, с образа самого Юрия Гагарина, и всё будет в порядке. Я желаю всем космической удачи!

Светлана Казанцева