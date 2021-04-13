Африканские военные будут учить турецкий язык

В рамках установления прочных двусторонних связей между Вооруженными силами Гамбии (GAF) и Турецкой Республикой обе страны в рамках совместных учений привлекают к изучению турецкого языка 250 военнослужащих Гамбии.

Как отмечает ВПК, со ссылкой на гамбийскую газета The Point, отобранные участники языковых групп в конечном итоге будут отправлены в Турцию для прохождения военной подготовки в местных лагерях.

Выступая на церемонии открытия языковой школы, начальник штаба обороны Гамбии Янкуба Драмме сказал о важности оснащения республики новой турецкой техникой.