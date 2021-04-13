Войти
Военно-промышленный курьер

Африканские военные будут учить турецкий язык

500
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках установления прочных двусторонних связей между Вооруженными силами Гамбии (GAF) и Турецкой Республикой обе страны в рамках совместных учений привлекают к изучению турецкого языка 250 военнослужащих Гамбии.

Как отмечает ВПК, со ссылкой на гамбийскую газета The Point, отобранные участники языковых групп в конечном итоге будут отправлены в Турцию для прохождения военной подготовки в местных лагерях. 

Выступая на церемонии открытия языковой школы, начальник штаба обороны Гамбии Янкуба Драмме сказал о важности оснащения республики новой турецкой техникой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Куба
Турция
Проекты
Военные учения
Похожие новости
06.04.2020
Холодная война и противостояние разведок
06.11.2019
Последний маршал сверхдержавы
14.06.2017
Сильнодействующее соседство
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
08.11.2012
Мифы и рифы «кентавров»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел