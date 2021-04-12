Американцы собираются создавать «умные» минные поля.

Армия США планирует разработать противотанковые минные поля с дистанционным управлением. Как пишет The Drive, солдаты смогут выключать их, позволяя безопасно проходить дружественным войскам и случайно оказавшимся в зоне боевых действий мирным жителям.

Жертвами противопехотных мин каждый год становятся тысячи мирных жителей. Многие страны выступают за запрет этого вида вооружения, а в 1999 году 133 государства подписали Оттавский договор о запрете противопехотных мин (США и Россия в список этих стран не входят). Противотанковые мины не запрещены, но гражданское население страдает и от них — на минах подрываются машины, автобусы и сельхозтехника. По статистике Женевского международного центра по гуманитарному разминированию, с 2010 по 2014 годы при подрывах противотанковых мин погибли 725 человек.

Армия США не в первый раз предпринимает попытки создать «умные» мины, чтобы сократить риски для гражданского населения и создать еще один повод не запрещать этот вид вооружения. В 2016 году она запустила программу по замене противотанковых и противопехотных мин Gator. Военные хотели создать серию мин, соединенных беспроводной сетью. При приближении транспортных средств они бы оповещали оператора, который решал бы, детонировать мину или нет. Но в 2018 году проект все еще находился на начальной стадии, и с тех пор о его судьбе ничего не было известно.

Военная научно-исследовательская база «Пикатинни Арсенал» объявила, что ищет компании для разработки прототипа первого из трех элементов системы противотанковых боеприпасов — мин, которые будут автоматически определять приближение вражеских машин, подпрыгивать и выстреливать по ним кумулятивным зарядом сверху. Такой удар наиболее эффективен, когда речь идет о бронетехнике и танках, потому что верхний сектор с более тонкой броней. Другие два элемента системы представляют собой мины для атаки снизу и сетевую архитектуру, которая свяжет их между собой и с операторами. Управлять минными полями можно будет через станцию дистанционного управления.

Американская армия хочет, чтобы эта станция соединяла до 12 отдельных минных полей средней площадью в 121 километр. Связь между минами и системой будет двусторонней. Благодаря этому минные поля смогут сообщать, когда мина поражает цель или выходит из строя. А солдаты — включать и выключать мины, позволяя беспрепятственно передвигаться дружественным силам и мирным жителям.

Разработка «умных» мин ведется не только в США. Ранее мы писали про российскую разработку—мину ПТМ-5, которая сможет отличать вооруженных людей и мирных жителей.

От редактора После выпуска новости во второй абзац были добавлены сведения Женевского международного центра по гуманитарному разминированию о жертвах противотанковых мин.

Василиса Чернявцева