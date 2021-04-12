Airbus испытает лазерную систему связи для самолетов.

Европейский авиастроительный концерн Airbus в середине 2022 года испытает лазерную систему связи для самолетов, разработка которой ведется в рамках проекта UltraAir. Как пишет Flightglobal, перспективная система спутниковой связи обеспечит обмен данными на скорости в несколько гигабит в секунду. Для испытаний лазерную систему связи установят на самолет.

В январе 2016 года европейская компания Airbus Defence & Space запустила на орбиту геостационарный спутник связи Eutelsat 9B, оснащенный лазерным терминалом передачи данных EDRS-A. Лазерный терминал на спутнике позволяет передавать данные на скорости 1,8 гигабита в секунду, а его суточная пропускная способность составляет около 50 терабайт. Эти показатели соответствуют режиму реального времени.

Лазерная система связи UltraAir будет связываться со спутником на геостационарной орбите. Разработкой системы занимается концерн Airbus совместно с нидерландской исследовательской организацией TNO. В первую очередь, терминал связи создается для беспилотных летательных аппаратов, чтобы они могли передавать разведывательные данные в режиме реального времени.

Наземные испытания UltraAir запланированы на начало 2022 года. Они состоятся на острове Тенерифе в Атлантическом океане. Ранее сообщалось, что лазерный терминал связи для самолетов и беспилотников будет весить около 15 килограммов.

Василий Сычёв