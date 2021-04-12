И тщательно помешать: армия России проверила стратегические «глушилки»

Войска радиоэлектронной борьбы Балтийского и Северного флотов провели уникальные двусторонние учения

Российские военные провели учения, в ходе которых были протестированы сверхдальнобойные станции радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили источники "Известий" в Минобороны. Какие именно системы проходили боевую проверку, не раскрывается. Известно, что подразделения РЭБ Балтийского и Северного флотов на расстоянии в несколько тысяч километров находили и подавляли станции связи условного «противника», который в свою очередь наносил по ним ответный радиоэлектронный удар. По словам экспертов, знакомых с ходом учений, подразделения работали в условиях, практически не отличающихся от боевых.

Радиообмен ударами

Несмотря на то, что двусторонние учения сил Балтийского (БФ) и Северного (СФ) флотов завершились в марте, итоги их были подведены совсем недавно, сообщили источники "Известий" в военном ведомстве. Маневры прошли успешно, а комплексы радиоэлектронной борьбы подтвердили заявленные характеристики, отметили собеседники редакции. При этом назвать системы радиоэлектронной борьбы, которые привлекались к маневрам они отказались.

Войска РЭБ на берегах Балтики выявляли, классифицировали и подавляли радиосети, расположенные в Заполярье. В свою очередь Северный флот в ходе учений провел несколько десятков сеансов связи, чтобы дать возможность балтийцам тренировать службы РЭБ. В это же время подразделения радиоэлектронной борьбы СФ "слушали" эфир Балтийского флота. И тем, и другим удалось подавить одинаковое количество сеансов.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов Источник изображения: iz.ru

С 2015 года в РФ создаются современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования во всех звеньях управления, заявлял в феврале глава Минобороны Сергей Шойгу. Многие из этих комплексов, по словам министра, не имеют аналогов в мире: уже разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях, при создании которых учитывались перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий.

- Эта тенденция наблюдается несколько лет - министр обороны и начальник Генерального штаба требуют проводить двусторонние учения, - рассказал "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский. - Такая тренировка войск РЭБ позволяет совершенствовать навыки как в системах радиоэлектронной разведки, так и в системах радиоэлектронного подавления. Фактически на маневрах они действовали в боевых условиях - за исключением того, что по комплексам РЭБ не работали огневые средства. А все остальное как в реальном бою, потому что радиоэлектронное пространство границ не имеет, и никаких скидок нет. Идет борьба за доминирование. Радиоэлектронное пространство - очень важная сфера. Эффективность и даже возможность применения многих современных вооружений напрямую зависит от доступа к определенным частотам электромагнитного диапазона. Достаточно вспомнить современные системы навигации, на которые опираются многие ударные средства.

Эксперт подчеркнул, что достижения российских разработчиков в последние годы находятся на уровне мировых, а по ряду параметров — даже выше.

Сирийский тест

Подавлять военную радиосвязь на огромных расстояниях позволяет мобильный автоматизированный комплекс «Мурманск-БН». Он способен засечь работу средств коротковолновой связи, запеленговать их и выставить прицельные помехи. Дальность подавления составляет несколько сотен километров, а при определённых условиях может достигать 5000 км.

При помощи «Мурманска» можно заглушать радиосвязь штабов даже в глубоком тылу противника и создавать трудности в управлении войсками. Предназначен он и для постановки помех боевым кораблям и целым эскадрам. Комплекс затрудняет их взаимодействие, а также мешает руководить палубными самолётами и вертолётами.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», представленный на экспозиции военно-технического форума в Североморске Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Весь «Мурманск-БН» помещается на семи грузовых автомобилях высокой проходимости. Главной его «ударной силой» служат четыре огромные телескопические антенны высотой 32 метра, которые можно развернуть на любой местности, куда способна добраться машина. Автономность ему придают мощные дизель-генераторы. С 2014 года это оружие поступает в береговые центры радиоэлектронной борьбы флота и в сухопутные бригады РЭБ.

Для подавления систем радиосвязи в диапазоне коротких и ультракоротких волн на меньших дистанциях предназначен комплекс «Борисоглебск-2». Он не только способен нарушить связь в тактическом звене, но и заглушает каналы управления беспилотниками. На вооружении флотских центров РЭБ состоят также средства для постановки помех сотовым телефонам, спутниковой навигации, радиолокаторам и радиовзрывателям противника.

Автоматизированная станция помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Помимо береговых центров радиоэлектронной борьбы, различные комплексы РЭБ установлены также на всех кораблях военно-морского флота, включая подводные лодки. Они помогают им защититься от применения высокоточного оружия противника. Оснащены такими также самолёты и вертолёты флотской авиации.

В прошлом году Центральный военный округ отрабатывал создание сплошного управляемого поля помех для спутниковой навигации. С помощью новой системы прикрыли перегруппировку войск округа и начало боевой операции.

Подготовка к запуску БПЛА «Орлан-10» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

По данным Министерства обороны, с 2012 по 2020 год на снабжение приняты более двух десятков современных образцов техники РЭБ. От использования традиционных «глушилок» удалось перейти к инновационным методам подавления и искажения сигналов. В их число помимо «Поля-21» входит, например, комплекс «Леер-3». На нем передатчики помех для сигналов сотовой связи установлены на небольших беспилотниках «Орлан-10». Они способны также определять координаты сотовых телефонов в радиусе нескольких километров и массово рассылать на них SMS-сообщения

Российским военным уже приходилось использовать современные системы РЭБ в боевых условиях. В январе 2018 года с их помощью был отражен групповой налет самодельных беспилотных бомбардировщиков экстремистов на базы Хмеймим и Тартус в Сирии. Из 13 дронов боевиков семь были сбиты огнем ПВО. Остальных принудили к посадке специалисты РЭБ. В последующие годы боевики десятки раз повторяли налеты на российские базы, но все они остались безуспешными.

Роман Крецул