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Интерфакс-АВН

Белоруссия вскоре получит четыре истребителя Су-30СМ

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Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Минск. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - В соединения и воинские части ВВC и войска ПВО Белоруссии поступят новые образцы вооружения и техники, сообщил начальник главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич.

"Ежегодно на вооружение соединений и воинских частей ВВC и войск ПВО поступают новые образцы вооружения и военной техники. В ближайшее время ожидается поставка второй партии четырех истребителей Су-30СМ. Заключен контракт на закупку четырех многофункциональных вертолетов Ми-35", - сказал Гурцевич. Его цитирует госагентство БелТА в воскресенье.

По его словам, не только авиационные воинские части, но и зенитные ракетные и радиотехнические войска готовятся к оснащению новыми образцами вооружения.

"В этом году планируется поставить в радиотехнические войска радиолокационные станции "Восток" белорусского производства и российского - "Противник-Г". "Продолжается предконтрактная работа по закупке в России для зенитных ракетных бригад и полков современных зенитно-ракетных комплексов типа "Панцирь-С" и С-400", - сказал Гурцевич.

Он напомнил, что для обучения белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах и авиационной технике, а также для совместного выполнения учебно-боевых задач с подразделениями Воздушно-космических сил России на территории Белоруссии спланировано создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВC и войск ПВО.

Гурцевич также отметил, что в этом учебном году соединения и воинские части ВВC и войск ПВО в августе - сентябре примут участие в учении "Боевое содружество - 2021" на российских полигонах. Венцом боевой подготовки и главным экзаменом для Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в 2021 году станет совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", подчеркнул он.

Кроме того, на полях "Армейских международных игр - 2021" белорусские военнослужащие будут участвовать в конкурсах военно-профессионального мастерства "Авиадартс-2021" и "Чистое небо - 2021".

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