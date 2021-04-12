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Интерфакс-АВН

Филиппины и США начнут в понедельник двухнедельные военные учения

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Военнослужащие ВС Филиппин
Военнослужащие ВС Филиппин.
Источник изображения: armscom.net

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные Филиппин и США в понедельник, 12 апреля, приступают к двухнедельным учениям, возобновляя ежегодную программу маневров двух стран после того, как их не стали проводить в прошлом году из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Целью учений "Баликатан" станет проверка готовности военнослужащих Филиппин и США реагировать на такие угрозы как природные катастрофы и вылазки экстремистов.

Однако на этот раз учения пройдут в уменьшенных масштабах: в маневрах примут участие 1 тыс. филиппинских военных и 700 американцев тогда, как ранее в подобных учениях были задействованы не менее 7,6 тыс. солдат.

До этого учения, ситуацию в Южно-Китайском море и вопросы региональной безопасности обсудили в телефонном разговоре министр обороны США Ллойд Остин и его филиппинский коллега Дельфин Лоренсана. Согласно сообщению Пентагона, Остин "вновь подтвердил приверженность США сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, (...) предложил ряд мер по углублению оборонного сотрудничества между США и Филиппинами, в том числе путем повышения ситуационной осведомленности об угрозах в Южно-Китайском море".

Ранее сообщалось, что филиппинские власти обнародовали фотографии более 200 китайских судов, собравшихся в районе рифа Уитсун (китайское название - Нюэцзяо) 7 марта. Риф является частью архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море, вокруг которого ведут спор КНР и такие члены АСЕАН как Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам. При этом Уитсун находится в 324 км от провинции Палаван на западе Филиппин.

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