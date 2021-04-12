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Российская газета

Ужасная правда: NI раскритиковал межконтинентальные ракеты США

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Источник изображения: U.S. military / wikimedia.org

Система стратегического сдерживания США испытывает большие проблемы из-за устаревшей МБР.

Издание The National Interest опубликовало статью "Ужасная правда об американских межконтинентальных баллистических ракетах". Автор бьет тревогу: "Америка рискует застрять с технологией полувековой давности, которая сопряжена с серьезными техническими и финансовыми проблемами".

Дело в том, что сообщество по разоружению внезапно отказалось от многолетних усилий по уничтожению межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III (MM). Пятидесятилетнюю МБР намерены оставить на вооружении, а вот проект по созданию новой наземной стратегической системы сдерживания (GBSD) могут заморозить. И это при том, что как минимум дюжина экспертов утверждают: старые ракеты нельзя поддерживать в строю дольше, чем до 2030 года.

Так в чем же причина? Оказывается, поборники разоружения пришли к выводу, что дешевле сохранить прежнюю МБР, чтобы потом заключить хитроумную сделку с Россией. По их задумке, наша страна согласиться уничтожить триста своих новых сверхмощных ракет взамен на то, что США ликвидирует Minuteman III, от которой они и так собирались избавиться.

"Короче говоря, Ракетные войска стратегического назначения РФ волшебным образом превратятся в благотворительную организацию", - иронизирует обозреватель.

По его мнению, эта концепция совершенно не состоятельна. Продлевать жизнь ММ новыми инвестициями это все равно, что покупать кнуты, чтобы повозка двигалась быстрее. На данном этапе требуется модернизация всей системы , включая инфраструктуру, командование и управление, а также промышленную базу.

Как заявил вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Джон Хайтен, после 2030 года шестидесятилетняя ракета ММ начнет разваливаться, и это мнение полностью разделяет глава Стратегического командования США Чарльз Ричард. Оба они подчеркивают, что если американские вооруженные силы не модернизируют, то нынешняя система устареет. При этом расходы на содержание MM также резко возрастут.


Олег Корякин

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Страны
Россия
США
Проекты
Minuteman
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