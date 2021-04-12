Российские военные роботы: производство и поставки

Российская армия расширит арсенал роботов на службе. Телеканал «Звезда» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео с ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где началось производство новой линейки автономных машин.

«Министерство обороны РФ расширяет линейку военных роботов, для российской армии разрабатывают дистанционно управляемые тяжёлые машины разминирования, а также роботы радиационной и химической разведки. Их производство уже идёт на спецпредприятии в подмосковном Нахабине, которое сегодня посетил Министр обороны Сергей Шойгу», — сообщается в описании к видео.

Минобороны получит новых военных роботов

По неофициальной информации, российские роботы построены на базе разработок хорватской компании DOK-ING. В частности, по своим характеристикам «Уран-6» соответствует хорватскому MV-4, а «Уран-14» — MVF-5.