Войти
WarSpot

Российские военные роботы: производство и поставки

352
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Российская армия расширит арсенал роботов на службе. Телеканал «Звезда» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео с ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где началось производство новой линейки автономных машин.

«Министерство обороны РФ расширяет линейку военных роботов, для российской армии разрабатывают дистанционно управляемые тяжёлые машины разминирования, а также роботы радиационной и химической разведки. Их производство уже идёт на спецпредприятии в подмосковном Нахабине, которое сегодня посетил Министр обороны Сергей Шойгу», — сообщается в описании к видео.

Минобороны получит новых военных роботов

По неофициальной информации, российские роботы построены на базе разработок хорватской компании DOK-ING. В частности, по своим характеристикам «Уран-6» соответствует хорватскому MV-4, а «Уран-14» — MVF-5.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хорватия
Продукция
Уран-6
Компании
766 УПТК
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Робот
ЯО
Похожие новости
12.04.2021
Минобороны будет расширять производство боевых роботов
12.04.2021
Новейший тяжелый робот разминирования разработают для российской армии
12.04.2021
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по разработке и выпуску робототехнических комплексов
12.04.2021
Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)