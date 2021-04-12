Турция провела успешные испытания гибридного двигателя ракеты для миссии на Луну

Как ранее сообщал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, жесткая посадка на Луне должна быть осуществлена к 100-летию республики, которое будет отмечаться в конце 2023 года

АНКАРА, 11 апреля. /ТАСС/. Турция успешно испытала гибридный двигатель для ракеты, которая будет задействована в миссии на Луну. Об этом сообщил в воскресенье министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

"Продолжается наша подготовка к жесткой посадке, первой фазе лунной миссии в рамках национальной космической программы. Успешно испытаны двигательная установка ракеты FireSonda (SORS) и ракетного двигателя RocketHibrit", - написал министр на своей странице в Twitter.

В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил общественности планы по развитию национальной космической программы, она предусматривает отправку в 2023 году ракеты, которая должна будет достигнуть поверхности Луны. По словам турецкого лидера, жесткая посадка на Луне должна быть осуществлена к 100-летию республики, которое будет отмечаться в конце 2023 года.

Ранее Варанк сообщал, что турецкое предприятие Delta V ведет разработку собственной гибридной ракеты, которая будет задействована в миссии на Луну.