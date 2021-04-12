В Туркмению поставлены вертолеты "Ансат" и Ми-17-1В

Как сообщило 9 апреля 2021 года АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех), входящий в его состав Казанский вертолетный завод холдинга в Республику Туркменистан первый вертолет "Ансат", а также тяжелый многоцелевой вертолет Ми-17-1В. Обе машины будут использоваться в новом Международном ожоговом центре для медэвакуации пострадавших и тяжелобольных пациентов.

Первый поставленный в Туркмению легкий вертолет "Ансат" (туркменский регистрационный номер EZ-L487) производства ПАО "Казанский вертолетный завод" (в составе АО "Вертолеты России") (с) АО "Вертолеты России"

Договор на поставку вертолета "Ансат" и Ми-17-1В был подписан между Казанским вертолетным заводом и агентством "Туркменховаеллары" 31 марта 2020 года. В соответствии с контрактом оба вертолета поставляются в Туркменистан в универсальном варианте исполнения с медмодулями и медицинским оборудованием на борту, дополнительно предусмотрены противоожоговые наборы. Салоны машин оборудованы кондиционерами.

На вертолете Ми-17-1В установлены дополнительные топливные баки для увеличения дальности полетов. Также он оснащен бортовой стрелой СЛГ-300, посадочно-поисковой фарой и внешней подвеской на 4 тонны для перевозки крупногабаритного груза.

"Поставка первого "Ансата" в Туркменистан - важная веха в развитии экспортного потенциала Казанского вертолетного завода. Надеемся, что высокие летно-технические характеристики вертолета "Ансат" будут оценены по достоинству, и эта поставка послужат отправной точкой для нашего дальнейшего сотрудничества. Как "Ансаты", так и вертолеты серии Ми-8/17 отлично зарекомендовали себя при выполнении санитарных авиаработ в России. Мы рады поделиться накопленным опытом с нашими коллегами из Туркменистана и поставить им самую современную технику", - отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Алексей Белых.

В рамках контракта с агентством "Туркменховаеллары" в авиационном учебном центре КВЗ прошли обучение 30 летчиков и специалистов инженерно-технического состава эксплуатирующей организации. Программа включала в себя теоретическую и практическую подготовку, в том числе занятия на новом тренажере вертолета "Ансат". Курсанты успешно завершили обучение и получили сертификаты.

Казанский вертолетный завод имеет многолетнюю историю сотрудничества с Туркменистаном. С 2009 по 2015 годы в эту страну было поставлено 11 вертолетов производства КВЗ.

Поставленный в Туркмению вертолет Ми-17-1В производства ПАО "Казанский вертолетный завод" (в составе АО "Вертолеты России") (с) АО "Вертолеты России"

Видео демонстрации поставленного вертолета "Ансат" в Туркмении: