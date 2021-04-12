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В Приморье начались крупные военные учения

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках контрольной проверки под руководством комиссии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) подняты по учебной тревоге.

Начались  крупные учения с воинскими частями ВВО в Приморском крае, которые продлятся три дня.

Подразделения в составе механизированных колонн совершают марши в районы развертывания и проведения занятий на общевойсковой полигон «Сергеевский» в Приморье. В общей сложности в тактических учениях с боевой стрельбой планируется  задействовать  более  500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Более того, отмечают в Минобороны РФ, к маневрам привлекается свыше 4000 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также группы усиления из числа подразделений инженерных войск, войск РХБ защиты и ПВО, армейской авиации и подразделений радиоэлектронной борьбы.

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