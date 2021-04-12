Пилота ВВС США с нашивкой ВКС России назвали "предателем"

Пользователи Сети бурно отреагировали на фото пилота американского истребителя F-15, прицепившего на летный комбинезон нашивку, имитирующую опознавательный знак ВКС России. Некоторые даже назвали его "предателем". На деле все проще - летчик изображает вероятного противника ВВС НАТО на совместных англо-американских учениях.

Маневры Point Black проходят на британской авиабазе Лейкенхарт, в них участвуют летчики Королевских ВВС и 48-го истребительного авиакрыла ВВС США. Летчик на фотографии относится к 492-й эскадрилье "Красный воздух" - на учениях она изображает неприятеля.

Вызвавшая переполох нашивка закреплена на правом плече пилота F-15. Это кусок ткани в виде щита с изображением российского истребителя Су-27 на голубом фоне, надписью "Россия" и числом 492 внизу. Знак напоминает геральдику ныне не существующего 611-го истребительного авиаполка ВКС России, пишет The Avitionist. По данным издания, подобные нашивки можно недорого купить на eBay и других интернет-площадках.

Американские пилоты часто используют практику раскраски своих самолетов и самих себя под вероятного противника. Так, недавно для F-16 и F-35 был разработан "пиксельный" бело-голубой камуфляж, имитирующий окраску российского самолета пятого поколения Су-57.

Антон Валагин