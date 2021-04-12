В США отметили влияние полета Гагарина в космос на развитие технологий

Полет Юрия Гагарина в космос поспособствовал развитию многих технологий, в том числе и появлению интернета, заявил глава американской неправительственной организации Planetary Society, популяризатор науки Билл Най, выступая на мероприятии, посвященном 60-летию первого полета человека в космос.

По его словам, именно это событие «оказало сильнейшее влияние на мир», а соперничество СССР и США в космической отрасли способствовало развитию многих технологий, в том числе появлению интернета.

«Интернет существует сегодня из-за космической гонки, из-за [полета] Юрия Гагарина», — сказал он.

Най напомнил, что в ближайшие дни NASA планирует провести на Марсе первые летные испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Красную планету на борту планетохода Perseverance, и этого тоже не произошло бы без «космической гонки» и полета Гагарина, указал Най. По его словам, Гагарин должен был иметь «выдающуюся отвагу», чтобы решиться на полет.

Организацию Planetary Society основали в 1980 году американские ученые Карл Саган, Брюс Мюррей и Луис Фридман. В настоящее время она является одним из крупнейших в мире объединений, содействующих исследованию космического пространства. Представители Planetary Society взаимодействуют с федеральными властями США, NASA и американскими законодателями.

12 апреля в России отмечается как День космонавтики. В этот день в 1961 году ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем с летчиком Юрием Гагариным на борту стартовала с космодрома Байконур.

Ранее, 9 апреля, ракета-носитель «Союз-2.1а» с названным в честь Юрия Гагарина кораблем была запущена с площадки космодрома Байконур, а затем корабль пристыковался к МКС, на его борту находилось двое российских космонавтов и один американский астронавт.

Пуск проводился в преддверии 60-летнего юбилея полета на орбиту Юрия Гагарина, в связи с чем корабль «Союз» и получил имя «Ю.А. Гагарин». Эта надпись нанесена на обшивку корабля.