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WarSpot

Raytheon построит новую лазерную систему ПВО

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Лазерная система ПВО «пришлась по вкусу» американским военно-воздушным силам. 9 апреля портал c4isrnet.com сообщил о том, что ВВС США заказали компании Raytheon разработку модернизированной установки HELWS.

Новый контракт стоимостью $15,5 млн включает в себя поставку одной лазерной установки. Она будет построена на базе боевого лазера, разрабатываемого в рамках программы HELWS, но с рядом улучшений. Ранее Raytheon уже поставил ВВС США три опытных образца для испытаний.

Установка HELWS на базе армейского багги

Источник изображения: c4isrnet.com

Характеристики новой установки не разглашаются. При этом известно, что первые образцы HELWS могут поражать небольшие дроны на расстоянии до 3 км, воздействуя на них мощным лазерным лучом и фокусируясь на цели 5 или менее секунд. Потенциально установки HELWS смогут защищать базы ВВС США от небольших дронов.

Закупка HELWS ведётся в рамках масштабной программы Maneuver Fires Integrated Experiment (MFIX), по результатам которой Минобороны США планирует обеспечить войска эффективными и недорогими средствами для борьбы с небольшими летательными аппаратами.

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Страны
США
Компании
Raytheon
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