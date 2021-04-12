Астроном считает, что космическая гонка дала людям технологии для поиска внеземного разума

Главный астроном SETI придерживается мнения, что уже в ближайшие 10 лет человечество может узнать о существовании во Вселенной других носителей разума

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Космическая гонка между Москвой и Вашингтоном, одним из ключевых моментов которой был полет Юрия Гагарина в космос, придала импульс развитию многих технологий, позволяющих человечеству вести поиски других носителей разума во Вселенной. Такое мнение выразил в интервью ТАСС главный астроном базирующейся в Калифорнии научной организации Институт поиска внеземного разума (SETI) Сет Шостак.

"Хотя космическая гонка была мотивирована политикой, многие технологии и знания, которые были получены во время нее, оказались очень полезны в сфере астрономии и поиска внеземного разума", - констатировал исследователь, являющийся автором ряда научных трудов в данной сфере. Специалисты SETI с помощью радиотелескопов ежедневно анализируют сотни сигналов, рассчитывая найти среди них те, которые исходят от внеземных цивилизаций.

"Я помню полет Гагарина, я был тогда уже достаточно взрослым, чтобы читать газеты. Я посчитал тогда, что это знаменательное событие", - рассказал Шостак, которому сейчас 77 лет. "США тогда вдруг забеспокоились, что СССР ушел далеко вперед в развитии ракетных технологий, и так оно и было. В результате из федерального бюджета выделили значительные средства на создание нового космического ведомства, оно получило название NASA", - добавил эксперт. Он отметил, что NASA впоследствии частично оплатило его обучение. "Так что я рад, что Гагарин отправился в космос", - сказал Шостак.

Эксперт признался, что еще большее впечатление на него произвел запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году. "Это было совершено неожиданно. Никто не думал, что СССР так далеко ушел вперед в развитии ракет", - пояснил специалист. Он рассказал, что не раз слушал по радио сигналы "Спутника-1". "Я был просто поражен", - вспомнил Шостак.

Как констатировал специалист, и запуск первого искусственного спутника Земли, и полет Гагарина, и высадка американских астронавтов на Луну способствовали "развитию многих технологий, которые сегодня приносят пользу в поисках планет вокруг других звезд" или при исследовании Марса.

Поиски разума и жизни вне Земли

Шостак придерживается мнения, что уже в ближайшие 10 лет человечество может узнать о существовании во Вселенной других носителей разума. "Я считаю, что это возможно. Если это произойдет, то, быть может, благодаря Юрию Мильнеру", - отметил эксперт. Он напомнил, что ранее этот российский бизнесмен выделил около $100 млн группе исследователей, которые также ведут поиски внеземного разума. Астроном добавил, что не раз встречался с Мильнером.

Эксперт также констатировал, что специалисты из СССР сделали большой вклад в поиски внеземного разума. Как отметил астроном, "многие важные идеи", касающиеся этой сферы, "пришли из Советского Союза". "Над этой проблемой работали очень, очень умные люди", - добавил Шостак.

По мнению специалиста, одним из наиболее интересных событий за последние годы в том, что касается поисков внеземной жизни, стала отправка на Марс американского планетохода Perseverance. Он 18 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Красной планете.

"История Марса насчитывает более 4 млрд лет. Как мы знаем, 3,5 млрд лет назад условия на Марсе были значительно благоприятнее, чем сейчас, была жидкая вода на поверхности, атмосфера была несколько более плотной. Может быть, жизнь существовала тогда, но потом исчезла", - отметил Шостак. "Это очень интересно с точки зрения астробиологии", - добавил специалист. Как он подчеркнул, если будет доказано, что на Марсе когда-то существовала жизнь, это будет означать, что, "вероятно, во Вселенной ее много".

"С точки зрения поиска внеземного разума, думаю, важнее всего совершенствовать оборудование. Это, может быть, звучит не так интересно, но чем лучше у нас оборудование, тем быстрее мы что-то найдем," - добавил главный астроном SETI.

Шостак полагает, что в случае обнаружения внеземного разума его носители, вероятнее всего, давно уже будут являться разумными машинами, а не биологической формой жизни. Эксперт полагает, что в пользу этого говорит скорость развития технологий на Земле. Как отметил Шостак, многие специалисты уверены в том, что на нашей планете "к середине или, возможно, к концу текущего столетия будут существовать компьютеры, которые смогут писать лучше, чем Ф. М. Достоевский". Астроном считает, что превращение носителей разума из существ из плоти и крови в разумные машины должно занимать не так много времени, если сравнить с возрастом Вселенной.

Ответ на парадокс Ферми

Шостак поделился своим мнением относительно парадокса, который сформулировал итальянский физик Энрико Ферми, выражавший сомнения в возможностях человечества найти внеземной разум. "Парадокс Ферми состоит в том, что если существует много космических цивилизаций, то хотя бы одна из них должна была бы колонизовать к настоящему времени всю галактику. Но никаких свидетельств этого мы не видим", - констатировал эксперт.

"Означает ли это, что инопланетян не существует? Я в этом сомневаюсь. У меня во дворе не бывает медведей, но это не означает, что они не существуют. Их просто нет у меня во дворе. Если мы изучаем Вселенную с Земли и не видим инопланетян, это не означает, что их нет. Это лишь означает, что мы их не видим", - отметил главный астроном SETI.

"Так что этот аргумент не очень убедительный, - подчеркнул специалист. - К сожалению, с этим аргументом мало что можно сделать. Какой эксперимент можно поставить на основе парадокса Ферми?"

Записи НЛО не впечатляют

Шостак отметил, что не считает перспективными для его работы опубликованные в 2020 году видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО). "Довольно много людей в мире, не только в США, считают, что Землю посещают пришельцы, а НЛО - это их корабли. Так считает примерно треть населения США, треть населения Европы и, полагаю, примерно треть населения России", - констатировал специалист.

"Это распространенное убеждение, но вы найдете довольно мало ученых, которые соглашаются с этим, потому что доказательства не слишком весомые. Видео ВМС США, конечно, вызывают вопросы, но я говорил с некоторыми военными летчиками. Они, по всей видимости, считают, что записи вполне можно объяснить и без какой-либо необходимости примешивать к этому пришельцев", - подчеркнул эксперт.

"Не думаю, что в ВМС США считают, что они видели корабли пришельцев, - добавил Шостак. - Но в ВМС США всегда встревожены, если есть какие-то летающие объекты, которые для них неизвестны".