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Известия.ru

Армии Китая и Индии согласились на поддержание контакта по Ладакху

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Farooq Khan

Китай и Индия договорились о поддержании контакта посредством военных и дипломатических каналов по итогу 11-го раунда переговоров на уровне военного командования стран. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на субботнее заявление зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.

«Мы надеемся, что индийская сторона будет дорожить нашей настоящей позитивной тенденцией по вопросу деэскалации и охлаждению боевых действий на территории индийско-китайской границы. Также мы надеемся, что Индия будет придерживаться достигнутых между двумя армиями соглашений и двигаться параллельно китайской стороне, совместно поддерживать мир и спокойствие в приграничной зоне», — говорится в заявлении.

В то же время издание The Tribune India со ссылкой на источники сообщило о том, что Индия не сможет реализовать полное отступление ровно до тех пор, пока не будет организован полный вывод китайских войск с участка в Восточном Ладакхе.


Ранее стало известно о том, что Китай и Индия начали отвод войск от совместной границы в районе озера Пангонг-Цо. Данное соглашение было достигнуто по итогу 9-го раунда переговоров на уровне военного командования обеих стран.

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Страны
Индия
Китай
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