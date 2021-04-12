Армии Китая и Индии согласились на поддержание контакта по Ладакху

Китай и Индия договорились о поддержании контакта посредством военных и дипломатических каналов по итогу 11-го раунда переговоров на уровне военного командования стран. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на субботнее заявление зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.

«Мы надеемся, что индийская сторона будет дорожить нашей настоящей позитивной тенденцией по вопросу деэскалации и охлаждению боевых действий на территории индийско-китайской границы. Также мы надеемся, что Индия будет придерживаться достигнутых между двумя армиями соглашений и двигаться параллельно китайской стороне, совместно поддерживать мир и спокойствие в приграничной зоне», — говорится в заявлении.

В то же время издание The Tribune India со ссылкой на источники сообщило о том, что Индия не сможет реализовать полное отступление ровно до тех пор, пока не будет организован полный вывод китайских войск с участка в Восточном Ладакхе.

Ранее стало известно о том, что Китай и Индия начали отвод войск от совместной границы в районе озера Пангонг-Цо. Данное соглашение было достигнуто по итогу 9-го раунда переговоров на уровне военного командования обеих стран.