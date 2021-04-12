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Известия.ru

С-400 успешно отразили атаку «противника» на Москву перед Днем ПВО

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

В преддверии Дня Войска противовоздушной обороны России в одном из полков 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения прошли учения, сообщили в Минобороны РФ.


Пo инфoрмации вeдомства, бoевые рaсчеты С-400 были пoдняты по трeвоге и oтразили атaку услoвного прoтивника. Вoеннослужащие отрaботали жeсткие нoрмативы по обнaружению aтакующих объектoв и наведению комплексов для их поражения.

ЗРК «отстрелялись» электронными пусками и успешно уничтожили все цели. После этого боевые расчеты оперативно сменили позиции и отправились в новый район. По пути они отразили нападение «диверсантов».

«Для повышения профессионального мастерства подобные тренировки боевые расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения проводят регулярно. В ходе боевого дежурства специалисты ПВО проводят проверки дежурных сил полетами контрольных целей. Только в 2020 году было проведено около 50 таких тренировок», — рассказали в Минобороны.

День ПВО ежегодно отмечается во второе воскресенье апреля.

В ведомстве добавили, что более 1,2 тыс. военнослужащих встречают праздник на боевом дежурстве — они постоянно держат воздушно-космическую оборону Москвы.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили выполнение нормативов, которые проводились в рамках контрольных стрельб в Ленинградской области.

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Россия
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