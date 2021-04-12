Ждать ли новую Цусиму на восточных рубежах России

11 марта японский экс-дипломат и политолог Акио Каватао выступил со статьей на портале Newsweek Japan, в которой рассматривал силовой вариант решения «территориальной проблемы» Японии в отношении островов Курильской гряды.

По его мнению, существенную роль в таких действиях может служить демонстрация способности японского флота организовать блокаду проливов между южными Курильскими островами и материковой Россией - Сангарского и Лаперуза. При этом он скромно отметил, что надо дождаться общего ослабления России, «как в 1990-е годы» и затем решать военной силой вопрос о спорных территориях.

Территориальный вопрос уже давно осложняет отношения России и Японии. При этом японская сторона нигде не уступает, демонстрируя неизменность своей позиции на протяжении многих десятилетий. При этом в тамошних СМИ неоднократно поднималась и более широкая тема территориальных притязаний к России, касающаяся не только Южных Курил, но и всей Курильской гряды и даже южного Сахалина.

Однако разговоры о возможности военного решения этой проблемы были исключительно редкими и исходили в основном от различных маргинальных личностей и политических организаций. Сегодня впервые об этом заговорила весьма респектабельная фигура в японском экспертном сообществе. Особенно тревожно выглядит такая тенденция на фоне принятия японским парламентом решения о возможности использования японских сил самообороны за рубежом и началом развития наступательных систем вооружения. В частности, модернизации эсминцев-вертолетоносцев типа «Идзумо» в полноценные авианесущие корабли.

Между тем значение Дальнего Востока для России растет с каждым годом. Это обусловлено перемещением мирового центра экономического развития в Азиатско-Тихоокеанский регион и наличием больших запасов природных ресурсов, пока еще далеко не в полной мере освоенных. Особое значение для развития российского Дальнего Востока имеют морские коммуникации, позволяющие обеспечить экономику региона в широтном направлении.

Растет значение этого региона и в связи с усилением внимания к Северному морскому пути, для которого коммуникация от китайского побережья до Камчатки, пролегающая в значительной мере вдоль Курильской гряды, является связующей с регионом Юго-Восточной Азии.

Курильская гряда имеет и исключительное стратегическое значение. Полный контроль России над этим островным архипелагом обеспечило признание Охотского моря внутренним российским. Контроль над всей Курильской грядой позволяет ТОФ поддерживать господство в Охотском море относительно небольшими силами, тем самым обеспечивая боевую устойчивость группировки МСЯС в этом регионе. Это хорошо понимают и наши потенциальные противники, что и определяет такую жесткую позицию Японии и стоящих за ней США по проблеме Курильской гряды.

В ближайшем выпуске еженедельник «Военно-промышленный курьер» проанализирует способность нашего Тихоокеанского флота противостоять существующим угрозам с океанских и морских направлений, в частности японским ВМС, если они действительно предпримут попытку вооруженным путем решить свой «территориальный вопрос».