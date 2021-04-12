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Интерфакс-АВН

Дивизионы ЗРК С-400 Северного флота проведут боевые стрельбы под Астраханью

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Практическая ракетная стрельба зенитной ракетной системы С-400 зенитного ракетного полка 2-й Краснознаменной дивизии ПВО 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО на полигоне Ашулук (Астраханская область), апрель 2020 года
Практическая ракетная стрельба зенитной ракетной системы С-400 зенитного ракетного полка 2-й Краснознаменной дивизии ПВО 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО на полигоне Ашулук (Астраханская область), апрель 2020 года.
Источник изображения: кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Боевые расчёты зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400, стоящих на вооружении войск ПВО Северного флота, отработают боевые стрельбы на полигоне Ашулук под Астраханью, сообщает пресс-служба Северного флота РФ.

"В ходе боевых стрельб, которые станут главной проверкой боевой готовности заполярных ракетчиков, воины ПВО Северного флота отработают поражение ракет-мишеней, имитирующих различные воздушные цели. Стрельбы состоятся на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Дивизионы нескольких зенитных ракетных полков Кольского соединения ПВО уже совершили марш из Заполярья в Астраханскую область и разбили там палаточный лагерь, уточнили в пресс-службе.

"Оценят действия подчинённых военнослужащих командование дивизии ПВО и флагманские специалисты объединения ВВС и ПВО Северного флота", - следует из сообщения.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
СФ
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