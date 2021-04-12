Приехали: как полет манекена вызвал слухи о гибели первого космонавта

Участники подготовки гагаринского старта рассказали «Известиям» о секретных деталях его подготовки

Один из феноменов начала космической эры заключается в том, что, с одной стороны, практически вся страна работала на гагаринский старт, а с другой, об этом не говорили вслух из соображений секретности. Это требовало усилий, вызывало немало неудобств в работе и в жизни, рассказали «Известиям» участники тех событий. Впрочем, случались и курьезы. Когда перед полетом Гагарина в космос отправили манекен, телевизионный сигнал с борта удалось перехватить американцам, и этот эпизод до сих пор множит слухи о якобы погибшем советском космонавте. Участники подготовки гагаринского старта рассказали «Известиям» о деталях секретных мероприятий.

Незашифрованный сигнал

Перед полетом Юрия Гагарина было совершено семь подготовительных стартов, рассказал «Известиям» полковник, преподаватель кафедры информационно-вычислительных систем и сетей Военно-воздушной инженерной академии им. А.Ф. Можайского Владимир Цыбрин. Во время запуска «Востока» он носил звание старшего инженера-лейтенанта и отвечал за создание и организацию работы автоматизированного комплекса траекторных измерений полигона.

Космический корабль «Восток» в сборочном цеху Источник изображения: Фото: РИА Новости

— Первый старт — 15 мая 1960 года с объектом «Восток 1П», или 1-КП (корабль простейший). Его возвращение на Землю не планировалось. Испытания предусматривали контроль системы ориентации и тормозной двигательной установки. Дальше последовали шесть стартов с собаками, причем последние два раза на борту, кроме животных, было кресло космонавта с манекеном в человеческий рост, — рассказал он.

Полет человека в космос мог состояться еще в 1960 году, сообщил Владимир Цыбрин. Это подтвердил его коллега по работе на Байконуре полковник Владимир Краскин, который занимался на полигоне телеметрической информацией.

— Главный конструктор Сергей Павлович Королев считал, что запуск человека может состояться в том случае, если произойдет два последующих друг за другом удачных запуска с собачками и с удачной посадкой, — рассказал Владимир Краскин. — Это всё получилось, собачки возвращались живыми. Кроме того, для отработки системы телевидения в спускаемом аппарате — правильной постановки камер и света — в двух космических аппаратах были помещены манекены. Так вот, американцы перехватили телевизионный сигнал. И когда они увидели манекен, то заявили, что русские запустили человека в космос и он там скончался. Поэтому на втором манекене на шлем наклеили бумажку со словом «макет».

Показанный на телевизионных изображениях макет «пилота» внутри космического корабля Источник изображения: Фото: архив ИЗВЕСТИЙ

Байка о гибели советского космонавта еще долго циркулировала во многих изданиях, в том числе в российской прессе 1990-х годов, отмечено в двойной книге воспоминаний «Хиония и Владимир Краскины: от Невского до Байконура».

Между собой сотрудники полигона называли кукол Иван Иванычами: Иван Иваныч I и Иван Иваныч II, вспомнил Владимир Краскин.

Полеты манекенов состоялись 9 и 25 марта 1961 года. Телевизионный сигнал тогда не шифровался, поэтому и удалось его перехватить, уточнил Владимир Цыбрин.

Манекен Иван Иваныч Источник изображения: Фото: архив ИЗВЕСТИЙ

— Была другая задача: настроить технику. Да и технически это было невозможно. Сейчас уже существуют средства, позволяющие зашифровать телевизионный сигнал. Тогда их еще не было, — пояснил специалист.

Космодром скрытности

Члены отряда космонавтов впервые прибыли на полигон между полетами Иван Иванычей 17 марта.

— [Юрий] Гагарин, [Герман] Титов, [Андриян] Николаев, [Валерий] Быковский, [Владимир] Комаров и [Борис] Волынов участвовали в совещании, я тоже на нем присутствовал, но лично познакомился с космонавтами гораздо позже, — рассказал Владимир Краскин.

Одной из важнейших задач было сохранить в тайне точные координаты стартового комплекса. Изначально космодром Байконур назывался Научно-исследовательским испытательным полигоном № 5 Министерства обороны, уточнил Владимир Цыбрин.

У полигона был двойник — поселок Байконур в 300 км от реального полигона по курсу движения ракет. Там были выстроены деревянные макеты стартового комплекса.

Владимир Цыбрин вспомнил, что вместе с направлением на службу на полигон в 1958 году ему предстояло выйти на маленьком полустанке Тюратам, где поезд стоял две минуты. В Минобороны он получил инструкцию не упоминать в частных беседах пункта назначения: «Казахстан. И не подробнее». Письма он получал на адрес «Ташкент-90».

Ракета-носитель «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту перед стартом на космодроме Байконур. 12 апреля 1961 года Источник изображения: Фото: ТАСС/АП

Освоение целины имело не только сельскохозяйственное значение, но и играло роль прикрытия активной деятельности в Казахстане, поделился гипотезой специалист. Иначе трудно было скрыть тот факт, что ежедневно на маленьком полустанке разгружали десятки вагонов. Для строительства стартового комплекса требовались тысячи тонн только одного бетона. Кроме того, был возведен жилой городок, ряд специальных объектов полигона.

В документах генерального штаба не печатали слово «ракета», на этом месте был пропуск, также никогда не печатались маркировки изделий, вспомнил Владимир Краскин. В то время он имел допуск к документам «особой важности» (более высокий уровень, чем «совершенно секретно»).

— Пропуски заполнялись потом вручную, чтобы машинистка не могла догадаться, о чем идет речь, — рассказал специалист.

О полной секретности подготовки первого полета в космос рассказал и замдиректора холдинга «Ленполиграфмаш» Анатолий Воронюк.

— Моя мать работала на Полиграфмаше в блокаду и после войны. Она мне рассказывала, что в 1950-х годах президент Академии наук Анатолий Петрович Александров приезжал на своем ЗИМе на завод, привозил какие-то детали в инструментальный цех — наш инструментальный цех был одним из самых сильных. Там доводили эти детали, и он увозил их обратно. Лично, сам. Только потом мы узнали, что это были детали первого спутника, — рассказал Анатолий Воронюк.

Первая известная фотография полигона, выполненная с самолета-шпиона, датируется 26 августа 1957 года, уточнил Владимир Краскин. Но об этом снимке стало известно через десятки лет после полета Гагарина. По мнению Владимира Цыбрина, даже имея фотографию, точно привязать ее к координатам местности было в то время невыполнимой задачей.

Прием в Кремле 14 апреля 1961 года. Все члены отряда космонавтов были военными летчиками. На фото Андриян Николаев, Павел Попович и Валерий Быковский в штатском Источник изображения: Фото: из личного архива А.В.Глушко

— Глобальных навигационных систем GPS и ГЛОНАСС не было, погрешность в определении координат по фотоснимку составляла десятки километров, — отметил он.

В день встречи Гагарина в Москве 14 апреля ни главного конструктора ракеты Сергея Королева, ни создателя двигателей для нее Валентина Глушко не было на Мавзолее.

— Это не планировалось. На Мавзолее были только Гагарин и Хрущев. Ни отца, ни Королева там не было и не могло быть по соображениям секретности, — отметил в разговоре с «Известиями» историк Александр Глушко, сын Валентина Глушко.

Из тех же соображений секретности даже члены отряда космонавтов были одеты «по гражданке» и прошли в колонне демонстрантов. Существуют подтверждающее это фотографии. Впрочем, потом их всех пригласили на прием в Кремль.

Наталия Михальченко