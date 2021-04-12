Эрдоган предпочел бы видеть Крым турецким

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле подтвердил решение Анкары не признавать «аннексию Крыма».

Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции,трансляцию которой вел телеканал TRT, пишет ТАСС.

«Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде «Крымской платформы», которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму. Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины», - считает Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган рассказал, что у Турции и Украины есть совместные проекты строительства жилья и мечети для «родственных крымских татар».

«Мы начали новые консультации в формате 2+2 (переговоры главМИД и Минобороны двух стран), таким образом мы укрепляем координацию между нашими странами. Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран», — сказал президент Турции.