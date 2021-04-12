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ТАСС

Специалисты NASA отложили испытания вертолета на Марсе

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Марсианский вертолет Ingenuity
Марсианский вертолет Ingenuity.
Источник изображения: © NASA via AP

Их проведут не раньше 14 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Первые летные испытания вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance ("Настойчивость"), отложены, они состоятся не раньше 14 апреля. Об этом сообщили в субботу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее ожидалось, что взлет состоится не ранее 11 апреля, а данные о нем поступят на Землю 12 апреля. Теперь специалисты космического ведомства планируют осуществить "первый экспериментальный полет Ingenuity на Марсе не ранее 14 апреля". Решение об изменении сроков взлета было принято в свете поступления последних данных с Марса в пятницу вечером.

В NASA заверили, что все системы Ingenuity работают штатно. Специалисты ведомства уточнили, что в пятницу провели испытания пропеллера вертолета. Они завершились раньше запланированного срока.

В марте главный разработчик Ingenuity Боб Бэларам отмечал, что аппарат является достаточно хрупким. В случае падения он может получить повреждения, из-за которых станет неисправным. Руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз подчеркивала, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать "первым вертолетом, который полетит на другой планете". Она констатировала, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейз, это позволит собрать информацию о некоторых участках поверхности Марса, за которыми затруднительно наблюдать из космоса.

Первоначально аппарат должен подняться на высоту около 3 м. Позже высота увеличится до 5 м. Ожидается, что полеты аппарата будут продолжаться не менее 31 земных суток.

Марсоход Perseverance 18 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

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