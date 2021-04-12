В NASA вновь перенесли первый полет вертолета на Марсе

Первый полет вертолета Ingenuity над поверхностью Марса состоится не раньше 14 апреля. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба американского космического агентства NASA.

Изначально полет был назначен на 8 апреля, позднее его перенесли на 11 апреля.

«На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля», — сообщили в NASA, отметив, что аппарат исправен.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что вместе с марсоходом Perseveranсe на Марс был доставлен небольшой вертолет, с помощью которого NASA планирует изучать планету с высоты нескольких метров.

Считается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни.

Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. Диспетчер NASA отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты NASA получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера согласно графику.