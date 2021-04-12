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Интерфакс-АВН

Глава МИД Белоруссии обвинил Киев в нежелании соблюдать минские договорённости

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Владимир Макей
Владимир Макей.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Минск. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сделал вывод из заявлений главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука, что Киев не желает соблюдать минские договорённости по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

"Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления (Кравчука о переносе площадки переговоров контактной группы по Донбассу из Минска) говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске", - сказал Макей в субботу в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам министра, белорусской стороне неважно, где будут проходить эти заседания. "Пусть они даже в Антарктиде проходят - главное, чтобы был достигнут конкретный результат. А именно - остановлены боевые действия на востоке Украины", - заявил Макей.

При этом он назвал смехотворным предложение Кравчука проводить заседания контактной группы в нейтральной стране, например, в Польше. "Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать", - иронично заметил министр.

Он напомнил о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск не навязывался на роль посредников. "И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлеченными по просьбе и Украины, и Германии, и России, и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы трехсторонней контактной группы (и организационное, и протокольное, и техническое). Претензий к нам не было. Были благодарности и с украинской стороны, со стороны России, и со стороны ОБСЕ. Есть конкретные документы на сей счет", - сказал Макей.

"Мы не гонялись за лаврами миротворцев. Нас попросили оказать содействие в урегулировании кризиса на востоке Украины, и мы добросовестно постарались выполнить эту просьбу. Не хотят они работать дальше - пожалуйста, пусть ищут другое место. Речь идет не об этом, это все определенные уловки. Речь идет о том, что все стороны должны быть искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины, а не в попытках обойти в том числе и Минские договоренности", - добавил глава МИД.

Ранее глава киевской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что по окончании пандемии коронавируса переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Минска в Польшу.

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Белоруссия
Германия
Польша
Россия
Украина
Франция
Проекты
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