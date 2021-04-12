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РИА Новости

Адмирал раскритиковал пытающихся "потопить" подлодки России в Арктике

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Атомная многоцелевая подводная лодка у пирса
Атомная многоцелевая подводная лодка у пирса.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 10 апреля / Радио Sputnik. Герой России контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров в комментарии РИА Новости назвал популизмом сообщения ряда СМИ, которые считают всплытие российских подлодок в Арктике шансом для США потопить их.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что три атомные отечественные подлодки впервые в истории всплыли во льдах Арктики на небольшом расстоянии друг от друга. Толщина слоя в этих местах достигала 1,5 метра.

Некоторые СМИ, комментируя ситуацию, называли это "шикарной возможностью" для США, чтобы единовременно потопить их.

"Такие высказывания – обычный популизм неосведомленного человека, который не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок, об освещении соответствующими силами и средствами нашего ВМФ подводной обстановки, которое проводится в тех районах, где действуют наши лодки", – заявил Всеволод Хмыров.

Он отметил, что заявлять об уязвимости подлодок в Арктике "может только безграмотный", так как для их защиты реализуется "целый комплекс мер".

В этой связи, заключил контр-адмирал, российские подлодки недосягаемы для американских военных.

Ранее радио Sputnik сообщило, что видео с российскими атомными ракетоносцами впечатлило японцев.

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Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
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