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РИА Новости

Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок

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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Кулешов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Военно-морской флот принимает комплексные меры для защиты подлодок во время выхода в море, в Арктике они недосягаемы для противолодочных сил США, заявил РИА Новости подводник, Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.

Ранее некоторые российские СМИ написали, что одновременное всплытие трех атомных ракетоносцев во время учений "Умка-2021" в конце марта могло дать США "шикарную возможность" их потопить. Тогда подлодки прорубили лед в районе радиусом 300 метров.

"Такие высказывания — обычный популизм неосведомленного человека, который не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок, об освещении соответствующими силами и средствами нашего ВМФ подводной обстановки, которое проводится в тех районах, где действуют наши лодки", — сказал Хмыров.

По его словам, заявлять об "уязвимости" всплывших в Арктике подлодок может только безграмотный.

Экспедиция "Умка-21" проходит с 20 марта при участии Русского географического общества в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом.

В ней задействовали более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. В районе экспедиции средняя температура составляет минус 25-30 градусов Цельсия, порывы ветра достигают 32 метров в секунду. По словам Владимира Путина, экспедиция не имеет аналогов в советской и современной российской истории.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Военные учения
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Противолодочная недееспособность
1 комментарий
№1
12.04.2021 14:34
Цитата, q
"Такие высказывания — обычный популизм неосведомленного человека, который не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок,
"Мину" понизили.
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