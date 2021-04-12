Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Военно-морской флот принимает комплексные меры для защиты подлодок во время выхода в море, в Арктике они недосягаемы для противолодочных сил США, заявил РИА Новости подводник, Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.

Ранее некоторые российские СМИ написали, что одновременное всплытие трех атомных ракетоносцев во время учений "Умка-2021" в конце марта могло дать США "шикарную возможность" их потопить. Тогда подлодки прорубили лед в районе радиусом 300 метров.

"Такие высказывания — обычный популизм неосведомленного человека, который не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок, об освещении соответствующими силами и средствами нашего ВМФ подводной обстановки, которое проводится в тех районах, где действуют наши лодки", — сказал Хмыров.

По его словам, заявлять об "уязвимости" всплывших в Арктике подлодок может только безграмотный.

Экспедиция "Умка-21" проходит с 20 марта при участии Русского географического общества в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом.

В ней задействовали более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. В районе экспедиции средняя температура составляет минус 25-30 градусов Цельсия, порывы ветра достигают 32 метров в секунду. По словам Владимира Путина, экспедиция не имеет аналогов в советской и современной российской истории.