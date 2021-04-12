ВМФ РФ направил отряд кораблей в Атлантику

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Отряд российских кораблей идет в Атлантику, в настоящее время он находится в одном из заливов Средиземного моря в ожидании улучшения погодных условий, сообщил Балтийский флот в субботу.

В составе отряда: корвет "Стойкий", танкер "Кола", морской буксир "Яков Гребельский" и плавучая мастерская ПМ-82.

"В настоящее время отряд кораблей Балтийского флота находится в одном из заливов Средиземноморья, где в ближайшие дни из-за сложных погодных условий отряду кораблей и судов обеспечения Балтийского флота придётся ожидать улучшения погоды. После этого отряд продолжит движение", - говорится в сообщении флота.

Отряд 8 апреля вышел в Средиземное море из сирийского порта Тартус, где находится база ВМФ РФ.

Корвет "Стойкий", танкер "Кола" и морского буксир "Яков Гребельский" вышли в дальний поход из Балтийска 16 декабря 2020 года.