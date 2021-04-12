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РИА Новости

Источник подтвердил существование американских биолабораторий на Украине

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Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Информированный источник РИА Новости в Москве подтвердил существование на Украине военных биологических лабораторий Соединенных Штатов.

Ранее китайское Министерство иностранных дел обвинило Вашингтон в создании на украинской территории 16 биолабораторий для "непрозрачных и опасных" исследований и призвало США внести ясность в ситуацию. МИД Украины опроверг эту информацию.

"Такие лаборатории действительно существуют и у нас тоже вызывают озабоченность. И не только на Украине, но и в Грузии", — сказал собеседник агентства.

В мае 2020 года издание "Украинские новости" сообщило со ссылкой на Минздрав, что США построили в стране восемь лабораторий, где хранят особо опасные инфекции, якобы чтобы предотвратить создание биологического оружия. По данным СМИ, Агентство уменьшения угрозы при Пентагоне предоставило техническую помощь объектам, построенным или модернизированным при его участии. Как отмечалось в материале, работы проводили с 2005 по 2014 год: за это время построили и усовершенствовали восемь объектов во Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В 2019 году секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заметил, что по всему миру США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии, на Украине и других.

Москва неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году МИД упомянул так называемый Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

Москва полагает, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, которое изучает особо опасные инфекционные болезни. Тбилиси называет опасения напрасными — лаборатория якобы занимается исключительно научными изысканиями.

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