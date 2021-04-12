Фрегат «Адмирал Касатонов» проведет учения в Норвежском море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» отработает противолодочные задачи в Норвежском море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны (МО) РФ в субботу, 10 апреля.

Судно возглавит отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота. В ходе маневров будет отработан попутный поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического оборудования, добавили в МО.

На выполнение этих задач морякам отведено несколько дней. Они также обеспечат безопасность российских рыбаков в районах ведения промысла.

1 апреля в ведомстве сообщили, что «Адмирал Касатонов» выполнил задачи своего первого дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантический океан. За месяц до этого фрегат зашел в турецкую военно-морскую базу Акзас-Карагач.

Помимо этого, в ходе первого дальнего похода, который стартовал в конце 2020 года, «Адмирал Касатонов» уже зашел в порты Сирии, Египта, Кипра, Греции и Алжира. Весь экипаж корабля до начала плавания был привит от COVID-19.

«Адмирал Касатонов» был построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Петербурге. Фрегат был принят в боевой состав флота 21 июля.