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«Укроборонпром» хвастается увеличением объемов производства

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Источник изображения: vpk-news.ru

Общий объем производства (товары, работы, услуги) предприятий «Укроборонпрома» в первом квартале текущего года приблизился к 7 млрд грн в денежном эквиваленте, что на 5,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-служба государственного концерна Укроборонпром.

«Наибольший вклад в достижение общего результата - более 3,2 млрд грн - сделан в области авиастроения и авиаремонта. Объем производства высокоточного оружия и боеприпасов превысил 1,4 млрд грн. Предприятия, входящие в управление бронетанковой техники, изготовили продукции, выполнили работ и оказали услуг более чем на 1,3 млрд грн. Доля направлений радиолокации, радиосвязи и специальных приборов составляет более 0,6 млрд грн, а судостроения, судоремонта и морской техники - более 0,3 млрд грн», - сказано в сообщении.

Наибольший рост наблюдается в сферах авиастроения и авиаремонта (28%), радиолокации (28%) и изготовления высокоточного оружия и боеприпасов (25%).

Кроме этого, в первом квартале 2021 года предприятия-спецэкспортеры увеличили объемы экспортно-импортных операций (отгрузка продукции/поступление средств) на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Укроборонпром
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2020-й год
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