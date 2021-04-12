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РИА Новости

Фрегат Северного флота отработает поиск подлодок в Норвежском море

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Пусковые шахты ракет "Калибр" на борту фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в порту Североморска
Пусковые шахты ракет "Калибр" на борту фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в порту Североморска.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Фрегат Северного флота РФ "Адмирал Касатонов" отработает поиск подводных лодок в Норвежском море, сообщила пресс-служба флота.

​"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Касатонов" вошёл в Норвежское море. В течение нескольких дней военные моряки отработают попутный поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического оборудования, а также обеспечат безопасность российских рыбаков в районах ведения промысла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Адмирал Касатонов" возвращается в Североморск из первого дальнего похода в Средиземное море, начавшегося 30 декабря.

"Экипажу предстоит ещё отработать ряд задач боевой подготовки в Баренцевом море, после чего корабль прибудет в главную базу Северного флота - Североморск", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Проекты
22350
Военные учения
пр. 1155
СФ
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