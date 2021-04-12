Замглавы Минобороны РФ Цаликов обсудил во Владикавказе вопросы работы Юнармии

Владикавказ. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов провел совещание в штабе 58-й общевойсковой армии по вопросам боевой готовности войск, дислоцированных на Северном Кавказе, работы подразделений ДОСААФ и Юнармии в Северной Осетии, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Юнармия - это самый эффективный способ воспитания наших детей - патриотов Родины. Надо воспитывать людей с устойчивым патриотическим сознанием. Юнармия создает общность людей - патриотов. Наша задача - обеспечить это", - заявил Цаликов в открытой части совещания.

Первый заместитель министра в целом положительно оценил ситуацию по работе с юнармейцами в Северной Осетии, заметив, что показатели республики - среди лучших по регионам, в юнармейском движении участвуют свыше 17 тысяч молодых людей. При этом Цаликов указал на проблему обеспечения юнармейцев форменной одеждой, заметив, что она должна стать элементом привлекательности для молодых людей. Он также предостерег должностных лиц от формализма в работе с юнармейцами.

В совещании в штабе 58-й общевойсковой армии принял участие начальник Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ - помощник министра обороны РФ генерал-полковник Павел Плат. Цаликов заслушал доклады исполняющего обязанности командующего 58-й армией полковника Игоря Гвозденко, представителей республиканских подразделений ДОСААФ и Юнармии.

Первый замминистра обороны проверил также учебный процесс в Северо- Кавказском суворовском училище, куратором которого он является. Это училище получило новый комплекс полгода назад.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

СК СВУ, воссозданное в 2000 году в столице Северной Осетии-Алании городе воинской славы Владикавказе призвано продолжать славные традиции своих предшественников. Первый из них - созданный по указу императора Николая II от 26 сентября 1901 г. Владикавказский Кадетский корпус (ВКК). В нем состоялось девять выпусков.

В годы гражданской войны численность воспитанников ВКК выросла с 500 до 900 человек - в ноябре 1919 г. в состав корпуса влились кадеты Петровско-Полтавского кадетского корпуса. Весной 1920г. было принято решение об эвакуации кадетских корпусов из Владикавказа в Крым, и в октябре того же года по инициативе генерала Врангеля, из кадет Владикавказского и Полтавского корпусов был создан Крымский кадетский корпус (ККК). Он обосновался в Сербии и просуществовал 10 лет.

В 1943 г. в Советском Союзе были открыты девять СВУ, среди которых - Краснодарское суворовское военное училище, впоследствии - Кавказское Краснознаменное суворовское училище. В августе 1947г. училище передислоцировалось в столицу Северной Осетии город Дзауджикау (с 1954г. - Орджоникидзе, с 1990 г. - Владикавказ). В том же году училище переименовывается в Северо-Кавказское СВУ. В 1948 г. произошло объединение СВУ с Северо-Кавказским Краснознаменным пехотным училищем. В результате реорганизации было образовано Кавказское Краснознаменное суворовское офицерское училище (1948-1958 гг.), в котором суворовцы продолжали учебу в качестве курсантов и через два года (впоследствии - через три) выпускались офицерами. В 1958 году училище вновь реорганизовалось и стало только суворовским.

Кавказское Краснознаменное СВУ просуществовало четверть века. Состоялось 20 выпусков. На базе СВУ было открыто Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Маршала Советского Союза А.И. Еременко. Северо-Кавказское СВУ было воссоздано в 2000 г. Год спустя порог СВУ переступили 349 юношей в возрасте 10 - 17 лет, представителей 19 национальностей из Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Ростовской области. С 2011 по 2014 гг. передавалось из ведения Минобороны в ведение Республики Северная Осетия - Алания.