Войти
Интерфакс-АВН

Замглавы Минобороны РФ Цаликов обсудил во Владикавказе вопросы работы Юнармии

644
0
0
Юнармия
Юнармия.
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Биятов

Владикавказ. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов провел совещание в штабе 58-й общевойсковой армии по вопросам боевой готовности войск, дислоцированных на Северном Кавказе, работы подразделений ДОСААФ и Юнармии в Северной Осетии, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Юнармия - это самый эффективный способ воспитания наших детей - патриотов Родины. Надо воспитывать людей с устойчивым патриотическим сознанием. Юнармия создает общность людей - патриотов. Наша задача - обеспечить это", - заявил Цаликов в открытой части совещания.

Первый заместитель министра в целом положительно оценил ситуацию по работе с юнармейцами в Северной Осетии, заметив, что показатели республики - среди лучших по регионам, в юнармейском движении участвуют свыше 17 тысяч молодых людей. При этом Цаликов указал на проблему обеспечения юнармейцев форменной одеждой, заметив, что она должна стать элементом привлекательности для молодых людей. Он также предостерег должностных лиц от формализма в работе с юнармейцами.

В совещании в штабе 58-й общевойсковой армии принял участие начальник Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ - помощник министра обороны РФ генерал-полковник Павел Плат. Цаликов заслушал доклады исполняющего обязанности командующего 58-й армией полковника Игоря Гвозденко, представителей республиканских подразделений ДОСААФ и Юнармии.

Первый замминистра обороны проверил также учебный процесс в Северо- Кавказском суворовском училище, куратором которого он является. Это училище получило новый комплекс полгода назад.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

СК СВУ, воссозданное в 2000 году в столице Северной Осетии-Алании городе воинской славы Владикавказе призвано продолжать славные традиции своих предшественников. Первый из них - созданный по указу императора Николая II от 26 сентября 1901 г. Владикавказский Кадетский корпус (ВКК). В нем состоялось девять выпусков.

В годы гражданской войны численность воспитанников ВКК выросла с 500 до 900 человек - в ноябре 1919 г. в состав корпуса влились кадеты Петровско-Полтавского кадетского корпуса. Весной 1920г. было принято решение об эвакуации кадетских корпусов из Владикавказа в Крым, и в октябре того же года по инициативе генерала Врангеля, из кадет Владикавказского и Полтавского корпусов был создан Крымский кадетский корпус (ККК). Он обосновался в Сербии и просуществовал 10 лет.

В 1943 г. в Советском Союзе были открыты девять СВУ, среди которых - Краснодарское суворовское военное училище, впоследствии - Кавказское Краснознаменное суворовское училище. В августе 1947г. училище передислоцировалось в столицу Северной Осетии город Дзауджикау (с 1954г. - Орджоникидзе, с 1990 г. - Владикавказ). В том же году училище переименовывается в Северо-Кавказское СВУ. В 1948 г. произошло объединение СВУ с Северо-Кавказским Краснознаменным пехотным училищем. В результате реорганизации было образовано Кавказское Краснознаменное суворовское офицерское училище (1948-1958 гг.), в котором суворовцы продолжали учебу в качестве курсантов и через два года (впоследствии - через три) выпускались офицерами. В 1958 году училище вновь реорганизовалось и стало только суворовским.

Кавказское Краснознаменное СВУ просуществовало четверть века. Состоялось 20 выпусков. На базе СВУ было открыто Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Маршала Советского Союза А.И. Еременко. Северо-Кавказское СВУ было воссоздано в 2000 г. Год спустя порог СВУ переступили 349 юношей в возрасте 10 - 17 лет, представителей 19 национальностей из Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Ростовской области. С 2011 по 2014 гг. передавалось из ведения Минобороны в ведение Республики Северная Осетия - Алания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Сербия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Проекты
Военные учения
Похожие новости
04.03.2019
Решение на войну
23.06.2017
Псковские десантники отказались от агрессии стран Запада с «белорусского плацдарма»
23.12.2016
Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
27.02.2013
Тбилиси больше не угроза?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)