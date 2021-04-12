РКЦ "Прогресс" считает излишней ракету-носитель "Союз-6"

Гендиректор предприятия Дмитрий Баранов уточнил, что пока никаких решений по этому вопросу не принято

БАЙКОНУР /Казахстан/. 10 апреля. /ТАСС/. Решений о создании ракеты-носителя "Союз-6" пока не принято, ракетно-космический центр "Прогресс" считает ее излишней. сообщил журналистам гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Нам кажется, что "Союз-6" в этом ряду лишний", - сказал Баранов, отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что разрабатываемые ракеты "Союз-5", "Союз-6" и "Амур" дублируют задачи.

По словам гендиректора предприятия, по "Союзу-6" пока никаких решений не принято, сейчас готовится научно-технический отчет по ракете-носителю.

Баранов также отметил, что создание "Союза-5" продолжается. "Уже начинается изготовление испытательных образцов: один бак полностью сварен, до конца года будет второй бак полностью сварен", - пояснил он.

Гендиректор РКЦ "Прогресс" добавил, что количество пусков ракет будет зависеть от количества площадок, с которых носители будут запускаться. "Если Байконур, Восточный и "Морской старт", то будем летать по несколько штук в год", - сказал Баранов, подчеркнув, что договоренностей по "Морскому старту" пока нет.

Роскосмос планирует создать "Союз-6" на базе "Союза-5", начало летных испытаний нового носителя на Байконуре запланировано на 2025 год. Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что новую ракету-носитель "Союз-6" могут испытать на первой стартовой площадке космодрома Байконур ("Гагаринский старт").

Запуск с "Морского старта"

РКЦ "Прогресс" продолжает переговоры по запуску ракеты "Союз" с плавучего космодрома "Морской старт", однако конкретики пока нет.

"Переговоры в не сильно интенсивном режиме ведутся. Пока это обсуждение, никакой конкретики нет", - сказал Баранов.

Плавучий космодромом "Морской старт" (Sea Launch) состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.

Весной 2020 года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье. Руководство Роскосмоса и специалисты ракетно-космической отрасли, а также компании S7 оценили состояние "Морского старта" и его готовность проводить пуски перспективных ракет "Союз-5" и "Союз-6".

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в августе прошлого года сообщал, что восстановление плавучего космодрома "Морской старт" может завершиться на рубеже 2023-2024 годов. Он уточнял, что проект восстановления потребует порядка 35 млрд рублей.