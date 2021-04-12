Войти
Интерфакс-АВН

Ракету "Союз" запустят с космодрома Куру в ноябре - ЦЭНКИ

386
0
0
Старт РН "Союз" со стартового комплекса космодрома Куру
Старт РН "Союз" со стартового комплекса космодрома Куру.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В ноябре 2021 года на космодроме Куру во Французской Гвиане пройдет пуск российской ракеты "Союз", сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов.

"10-летие первого запуска кстати мы официально планируем отметить, приурочив это мероприятие к очередному пуску, который запланирован на ноябрь", - сказал Мухамеджанов в программе "Большой космос" канала "Роскосмос-ТВ".

Он не уточнил какие аппараты планируется вывести на орбиту в ходе пуска.

Первый пуск российской ракеты состоялся в октябре 2011 года. Всего с космодрома были запущены 25 ракет-носителей "Союз".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
Франция
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз РН
Похожие новости
29.12.2020
В Arianespace подтвердили перенос пуска ракеты "Союз" с Куру на 29 декабря
21.03.2016
На российские ракеты установят видеокамеры
07.09.2015
Тайны космического бытия
19.08.2015
РКЦ "Прогресс": летный образец ракеты "Союз-5" ожидаем к 2022 году
19.10.2011
Когда «Союз» милее «Руси»
06.11.2009
Две ракеты-носители "Союз-СТ" отправляются во Французскую Гвиану
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)