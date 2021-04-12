Ракету "Союз" запустят с космодрома Куру в ноябре - ЦЭНКИ

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В ноябре 2021 года на космодроме Куру во Французской Гвиане пройдет пуск российской ракеты "Союз", сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов.

"10-летие первого запуска кстати мы официально планируем отметить, приурочив это мероприятие к очередному пуску, который запланирован на ноябрь", - сказал Мухамеджанов в программе "Большой космос" канала "Роскосмос-ТВ".

Он не уточнил какие аппараты планируется вывести на орбиту в ходе пуска.

Первый пуск российской ракеты состоялся в октябре 2011 года. Всего с космодрома были запущены 25 ракет-носителей "Союз".