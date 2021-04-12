ЦЭНКИ занялся проработкой облика наземной инфраструктуры для космодрома "Морской старт"

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) предварительно проработал облик наземной инфраструктуры, необходимой для функционирования космодрома "Морской старт".

"Специалистами АО "ЦЭНКИ" выполнены предварительные наработки по облику берегового сегмента необходимого для функционирования космодрома "Морской старт", - сказал гендиректор ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов в субботу в программе "Большой космос" канала "Роскосмос-ТВ".

В 2018 году платформу "Морской старт" приобрела S7 Group. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Для запуска с космодрома планируется создать ракету-носитель "Союз-7".

В июле 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году. По его словам, специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и пусковой платформе "Одиссей", убедились в их удовлетворительном состоянии.

12 сентября 2020 года Рогозин заявил, что рассчитывает на начало модернизации плавучей ракетной пусковой платформы "Морской старт" через два месяца.

25 августа того же год вице-премьер РФ Юрий Борисов сказал, что платформа "Морской старт" может быть полностью восстановлена на рубеже 2023-2024 гг. "Это и восстановление самого "Морского старта", и создание нового носителя "Союз-5", и создание самого оператора. Если все эти компоненты сойдутся, я думаю, что на рубеже 2023-2024 года мы получим новый плавучий космодром и сумеем осуществлять конкурентоспособные запуски", - заявил Борисов.