В Саратовской области открыли парк на месте приземления Гагарина

В Саратовской области, на месте приземления космонавта Юрия Гагарина, открыли Парк покорителей космоса его имени. Об открытии парка для посетителей 10 апреля рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, создание парка поддержал президент России Владимир Путин. Реализован проект был в рамках государственно-частного партнерства.

«На месте приземления первого космонавта планеты — в 16 км от Энгельса — открылся Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина. Для жителей моей родной Саратовской области это большое событие», — написал Володин.

Сейчас для посетителей доступна только одна часть парка с велодорожкой и прогулочной зоной. В остальной части парка планируют благоустроить образовательную зону, установить аттракционы для детей и построить пристань.

Ранее, 9 апреля, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что власти города решили отреставрировать памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Отмечается, что в ходе реставрации необходимо будет восстановить облицовку стилобата и устранить мелкие повреждения.

12 апреля 1961 года Гагарин совершил полет на орбиту на борту корабля «Восток-1». Совершив один оборот вокруг Земли, сделал посадку в Саратовской области, неподалеку от города Энгельс. Гагарин стал первым человеком, который побывал в космосе.