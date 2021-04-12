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Известия.ru

В Саратовской области открыли парк на месте приземления Гагарина

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Источник изображения: Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина

В Саратовской области, на месте приземления космонавта Юрия Гагарина, открыли Парк покорителей космоса его имени. Об открытии парка для посетителей 10 апреля рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, создание парка поддержал президент России Владимир Путин. Реализован проект был в рамках государственно-частного партнерства.

«На месте приземления первого космонавта планеты — в 16 км от Энгельса — открылся Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина. Для жителей моей родной Саратовской области это большое событие», — написал Володин.

Сейчас для посетителей доступна только одна часть парка с велодорожкой и прогулочной зоной. В остальной части парка планируют благоустроить образовательную зону, установить аттракционы для детей и построить пристань.

Ранее, 9 апреля, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что власти города решили отреставрировать памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Отмечается, что в ходе реставрации необходимо будет восстановить облицовку стилобата и устранить мелкие повреждения.


12 апреля 1961 года Гагарин совершил полет на орбиту на борту корабля «Восток-1». Совершив один оборот вокруг Земли, сделал посадку в Саратовской области, неподалеку от города Энгельс. Гагарин стал первым человеком, который побывал в космосе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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