Южная Корея провела презентацию истребителя в стиле Стива Джобса

Южная Корея торжественно представила свой новейший истребитель. Вчера, 9 апреля, пресс-служба компании KAI сообщила о завершении сборки первого истребителя в рамках программы KF-X.

«KF-21 оснащён двумя двигателями. Он больше, чем истребитель F-16. С длиной фюзеляжа 16,9 м, шириной 11,2 м и высотой 4,7 м он аналогичен по габаритам истребителю F-18. Максимальная скорость — 1,81 Маха (2200 км в час), дальность — 2900 км, полезная нагрузка вооружения — 7,7 т», — сообщили в пресс-службе KAI.

Первый прототип истребителя KF-21 Boramae Источник изображения: koreaaero.com

Самолёт, ранее известный как -X, разрабатывается в качестве национального проекта Южной Кореи и должен стать основным истребителем ВВС Республики Корея. Телеканал MBC показал часовое шоу, в рамках которого был официально презентован самолёт KF-21 Boramae (보라매, что переводится как «Сокол»).

Презентация истребителя KF-21 Boramae (полня версия)