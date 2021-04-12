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ТАСС

Биоспутник "Бион-М" №2 не будет менять орбиту на высокоэллиптическую

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КА «Бион-М» №1
КА «Бион-М» №1
Источник изображения: © Пресс-служба Роскосмоса

Это будет предусмотрено для следующего аппарата, сообщил генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов

БАЙКОНУР /Казахстан/, 10 апреля. /ТАСС/. Орбита спутника для биологических исследований "Бион-М" №2 не будет заменена с околоземной на высокоэллиптическую, это будет предусмотрено для следующего аппарата. Об этом сообщил журналистам в субботу генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Технически поменять орбиту "Биона" с околоземной на высокоэллиптическую - ракета-носитель это может выполнить, но это потребует глубокой переделки систем корабля, поэтому от этой идеи пока отказались в пользу того, что следующий "Бион" будет делаться уже с изначально прописанными в ТЗ задачами на более высокую орбиту", - отметил Баранов

По словам главы предприятия, сроки запуска аппарата сохраняются. Следующий аппарат данной серии пока в проекте, поэтому пока рано говорить о сроках.

Ранее сообщалось, что предприятие рассматривает вариант проектирования космического аппарата "Бион-М" с возможностью его функционирования на высокоэллиптической орбите (17 тыс.-20 тыс. км). В октябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах в 2024 году запустить на орбиту высотой до 20 тыс. км новый биологический спутник "Ковчег".

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Основным объектом исследований в рамках проектов "Бион-М" являются мыши. Также с помощью аппарата на орбиту должны отправиться мухи, растения и микроорганизмы. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту был выведен первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.

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