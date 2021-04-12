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ТАСС

РКЦ "Прогресс" готов к любому развитию событий по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя

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Ракета «Енисей» так навсегда и останется только на рендерах. Это был последний шанс «Роскосмоса» создать такую конструкцию с обликом, не сформированным влиянием Starship. Следующий носитель российского космического агентства в той или иной степени, но неи
Ракета «Енисей» так навсегда и останется только на рендерах. Это был последний шанс «Роскосмоса» создать такую конструкцию с обликом, не сформированным влиянием Starship. Следующий носитель российского космического агентства в той или иной степени, но неизбежно будет копией новой разработки SpaceX. Все остальные варианты просто не имеют шансов добраться до космоса в новых технологических условиях.
Источник изображения: Роскосмос

Разрабатываемая в РФ сверхтяжелая ракета-носитель получила название "Енисей". Ее планируется использовать в том числе для лунной программы, ее первый запуск должен быть выполнен в 2028 году

БАЙКОНУР /Казахстан/, 10 апреля. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" готов к любому развитию событий по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя, сообщил журналистам гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Мы готовы к любому развитию событий", - сказал Баранов, отвечая на вопрос, какое решение будет принято по ракете.

Совет РАН по космосу, заседание которого прошло в декабре, рекомендовал руководству Академии наук и Роскосмосу обратиться к президенту России по вопросу переноса сроков создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Как уточняется в решении, в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.

Разрабатываемая в РФ сверхтяжелая ракета-носитель получила название "Енисей". Ее планируется использовать в том числе для лунной программы. Согласно федеральной целевой программе, ее первый запуск должен быть выполнен в 2028 году.

В декабре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что российская сверхтяжелая ракета должна создаваться на основе принципиально новых технических решений. По его словам, для этого носителя нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования.

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