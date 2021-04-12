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ТАСС

Аргентинский планетарий проводит фотовыставку в честь 60-летия полета Гагарина

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Источник изображения: © Елена Кондратьева/ТАСС

Она состоит из архивных фотографий, которые демонстрируются на внешних экранах круглосуточно

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апреля. /ТАСС/. Планетарий в Буэнос-Айресе в пятницу представил мультимедийную фотовыставку "Гагарин. Первый в космосе", организованную в честь 60-летия первого полета человека в космос. Кроме того, он провел телемост с российским космонавтом Сергеем Ревиным, транслировавшийся на YouTube-канале учреждения.

Представленная планетарием выставка состоит из архивных фотографий, которые демонстрируются на внешних экранах круглосуточно. Экспозиция была подготовлена Роскосмосом при поддержке Русского дома в Буэнос-Айресе.

Во время телемоста Ревин рассказал о своей работе на МКС и ответил на вопросы, которые прислали слушатели. Наибольший интерес вызывали темы, касающиеся жизни космонавтов на борту МКС и их восприятия мира после возвращения на Землю. "[В космосе] возникает понимание, что наша земная цивилизация одинока, что наша планета уникальна. Когда смотришь в обратную от Земли сторону, в сторону безграничного космоса, то понимаешь, что если и есть разумные существа, то они бесконечно далеки", - сказал космонавт.

Как рассказала корреспонденту ТАСС директор планетария Вероника Эспино, телемост вызвал большой интерес у аргентинцев. "После анонса мероприятия в наших соцсетях мы получили огромное количество вопросов космонавту. И сегодня мы видели во время трансляции, что целые школы смотрели этот телемост и ученики тоже задавали вопросы. Мы остались очень довольны", - сказала она. Эспино также отметила, что планетарий и прежде успешно сотрудничал с представительством Россотрудничества в Аргентине и надеется на новые совместные проекты.

Заместитель секретаря по вопросам образовательных технологий и устойчивого развития Буэнос-Айреса Сантьяго Адрес в свою очередь отметил, что власти города были рады возможности провести эти мероприятия и придают им большое значение, так как считают, что они помогают "пробудить интерес в детях и подростках и побуждают их мечтать".

Другие мероприятия

Еще одна выставка, посвященная полету Юрия Гагарина, откроется в пятницу в планетарии города Парана в провинции Энтре-Риос. В честь юбилейной даты в учреждении также проведут лекции о советском космонавте.

Как рассказала глава представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова, в связи с 60-летием первого полета человека в космос на следующей неделе в более чем 30 школах Аргентины, Уругвая и Парагвая пройдет акция "Гагаринский урок". "В рамках мероприятия ребята узнают о жизни первого космонавта планеты Юрия Гагарина, его полете в космос, а также их поприветствуют космонавты с МКС", - добавила она. Из-за пандемии часть школ проведет "Гагаринский урок" в режиме онлайн.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

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