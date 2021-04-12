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ТАСС

В арабских странах появится первая женщина-астронавт

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: В© NASA, ESA/Tim Peake

Нура аль-Матруш из ОАЭ вскоре присоединится к программе подготовки астронавтов NASA

ТАСС, 10 апреля. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) назвали имена двух новых астронавтов. Одним из них станет женщина, сообщил в Twitter премьер-министр этой страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Новыми астронавтами станут Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш. Они были выбраны из 4 тыс. кандидатов и скоро присоединятся к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Аль-Матруш станет первой женщиной-астронавтом арабского мира.

25 сентября 2019 года (16:57 мск) с космодрома Байконур (арендуется Россией у Казахстана) был осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" (последний запуск этого носителя) с пилотируемым кораблем "Союз МС-15". На Международную космическую станцию (МКС) отправился экипаж из трех человек: члены экспедиции МКС-61/62 россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир, а также первый космонавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, участник 19-й экспедиции посещения. Для Скрипочки это был третий космический полет, для Меир и аль-Мансури - первый.

Корабль летел к орбитальной станции по шестичасовой схеме, его стыковка с МКС состоялась в тот же день (25 сентября в 22:43 мск).

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