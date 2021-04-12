Войти
Российская газета

Пилота ВВС США заметили с "русской" нашивкой

564
0
0
Источник изображения: U.S. Air Force

В интернете появились любопытные кадры, сделанные во время учений Point Blank. На одном из фото пилот ВВС США щеголяет российской нашивкой.

Как сообщает Defense Blog, снимок опубликован в официальном аккаунте 48-го истребительного авиаполка.

На фото запечатлен пилот 492-й истребительной эскадрильи с нашивкой с изображением цветов российского флага, силуэтом истребителя Су-27 и надписью "РОССИЯ". В ВВС США позже объяснили наличие такой нашивки имитацией пилотом действий противника во время учений.

Между тем в маневрах было задействовано более 50 самолетов, в том числе F-15, F-16, KC-135, Typhoons, Voyager, E-3 и F-35.

Point Blank повышает оперативную совместимость и коллективную готовность - так характеризуется задача этих учений.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-15
F-16
F-35
KC-135
Су-27
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
05.09.2016
Су-30 начинает и выигрывает
08.08.2016
Фокусы авиации
19.09.2008
Истребители семейства "Су" вновь подтвердили свою эффективность и конкурентоспособность на мировом рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)