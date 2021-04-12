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WarSpot

Seahawk: готов второй «охотник за субмаринами»

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Американский флот автоматизирует поиск вражеских субмарин. 8 апреля портал navalnews.com сообщил о том, что компания Leidos объявила о передаче ВМС США нового роботизированного судна.

Новый тримаран получил название Seahawk и построен в рамках проекта по созданию безэкипажного надводного аппарата среднего водоизмещения (medium-displacement unmanned surface vehicle, MDUSV). Он является серийным образцом экспериментального надводного беспилотника ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel) — аппарата с высокой автономностью, также известного как Sea Hunter.

Безэкипажное судно Seahawk

Источник изображения: navalnews.com

Поскольку ранее ВМС США засекретили проект ACTUV, технической информации о нём мало. Известно, что судно имеет водоизмещение порядка 145 т, и помимо разведывательного оборудования вмещает 14 000 галлонов (53 000 л) топлива. На основе более чем трёхсот испытаний ВМС США и Leidos внесли ряд изменений в оригинальный Sea Hunter. Это улучшило системы связи, а также увеличило автономность серийных образцов судна.

Опытный образец Sea Hunter на испытаниях

Автономное судно Sea Hunter оснащено новейшими датчиками, радарами и гидролокаторами, которые позволяют заблаговременно обнаруживать и классифицировать подводные и надводные объекты. Теоретически продолжительность одного выхода в море может составлять три месяца, после чего робот потребует дозаправки и базового технического обслуживания.

Роботизированное судно может осуществлять патрулирование в связке с противолодочными самолётами -8 Poseidon, беспилотниками Triton и специальными гидроакустическими буями. Кроме того, необитаемые тримараны будут поддерживать постоянную связь с военными кораблями и другими самолётами.

Основной целью программы ACTUV было создании эффективного средства обнаружения дизель-электрических подлодок в прибрежных водах. Стоимость первого аппарата составила $23 млн. Длина опытного образца Sea Hunter составляет 42 м, полное водоизмещение — 145 т, из которых 40 т приходится на топливо. На ходовых испытаниях робот разогнался до 27 узлов (50 км/ч) при том, что на его скорость влияет множество факторов (остаток топлива, направление и скорость ветра, высота волн). Разработчики утверждают, что ACTUV сможет выдерживать волнение моря в 7 баллов («сильное волнение» по шкале Всемирной метеорологической организации).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
ACTUV
P-8 Poseidon
SH-60
Компании
Leidos
Проекты
БПЛА
Робот
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