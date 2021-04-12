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Российская газета

Опубликовано видео перехвата российским МиГ-31 самолета ВВС США

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В интернете появилось видео, запечатлевшее перехват российским истребителем МиГ-31 американского самолета-разведчика, который двигался по направлению к государственной границе РФ.

Видео опубликовано Министерством обороны России.

Съемки ведутся из кабины пилота. В ролике показано, как МиГ-31 догоняет американский самолет. Его можно рассмотреть в подробностях.

Напомним, ранее сообщалось, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали летящую над Тихим океаном и приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. После этого в воздух поднялся истребитель МиГ-31.

Выявленным объектом оказался американский стратегический самолет-разведчик RC-135. МиГ-31 сопроводил его, а когда американский самолет ВВС США повернул от государственной границы РФ, истребитель вернулся на аэродром базирования.

Особо подчеркивается, что во время полета экипаж российского самолета соблюдал международные правила использования воздушного пространства.


Михаил Русин

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Страны
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KC-135
МиГ-31
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