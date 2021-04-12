Военным показали «Муху»

Беспилотный летательный аппарат «Муха», разработанный операторами научных рот, продемонстрировали в ходе динамического показа на тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в технополисе «ЭРА».

Разработка беспилотных летательных аппаратов является приоритетным направлением исследований технополиса «ЭРА». Операторы научных рот разработали оригинальное решение отечественного аналога конструкции малогабаритного дрона, обеспечивающего ведение разведки и наблюдения в условиях ограниченного пространства.

Аппарат позволяет в автономном режиме с использованием различного навесного оборудования получать информацию (видовую, радиотехническую, радиоэлектронную) в зависимости от используемых датчиков из труднодоступных зон и помещений.

Диаметр защитной сферы составляет 70 см. Такие габариты позволяют установить на дроне большую полезную нагрузку, а также увеличить время полета до 22 минут в автономном режиме.

Как отметили разработчики, сказали в Минобороны РФ, дальнейшее развитие проекта предусматривает разработку алгоритма управления на основе технологий искусственного интеллекта (нейросети) и технического зрения.