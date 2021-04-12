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Искусственный интеллект для армии

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Источник изображения: vpk-news.ru

На специализированной выставке научных разработок «День инноваций Минобороны России» в технополисе «ЭРА» российские разработчики презентовали собственное видение линейки доверенных аппаратных решений со встроенными системами искусственного интеллекта.

Уникальный комплекс разрабатывался с целью реализации доверенной линейки вычислительных аппаратных решений с искусственным интеллектом для широкого круга задач на основе российской электронной компонентной базы. Инновационные продукты позволят получать, обрабатывать данные, автоматизировать процессы подготовки решений для централизованных и локальных систем с искусственным интеллектом для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

Как отметил представитель организации-разработчика, Минобороны России, опираясь на использование комплекса этих продуктов, будет решать задачи по обеспечению аппаратной поддержки систем принятия решений на командных пунктах, а также осуществлять распознавание образов и сигналов, переданных на АРМ командиров/операторов. Кроме того, технологии планируется применять при независимой разработке встроенных универсальных аппаратных решений для использования в составе беспилотных летательных аппаратов или других систем с поддержкой технологий искусственного интеллекта.

Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится с целью поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности ее применения в интересах Минобороны России.

Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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Россия
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