В военные вузы примут более 12,5 тысячи курсантов

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Свыше 12,5 тысячи курсантов, в том числе более 150 девушек, планируется зачислить в военные вузы в этом году, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Планируется, что в этом году в вузы будет зачислено более 12,5 тысячи курсантов, среди них будет и более 150 девушек", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, сдача вступительных испытаний на поступление в высшие учебные заведения Минобороны России в этом году стартует с 1 июля.

Для ознакомления абитуриентов с вузами планируется проведение виртуальных дней открытых дверей. "Подобные экскурсии в режиме онлайн планируется провести в нескольких высших военных учебных заведениях Минобороны России", - пояснили в ведомстве.

Первое подобное мероприятие проведет Военный университет Минобороны в субботу в 11:00 мск на виртуальных площадках в социальных сетях.